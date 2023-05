Operation Kaveri: भारतीयों का 17 वां बैच सूडान से रवाना, IAF का विमान 135 को यात्रियों को लेकर जेद्दा पहुंच रहा

Operation Kaveri, नई दिल्ली: हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के भारत के अभियान ‘ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri)‘ के तहत आज सोमवार को भारतीयों का 17 वां जथा निकाल लिया है और इंडियन एयरफोर्स (IAF) का विमान C-130J पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है. यह विमान 135 यात्री को लेकर जेद्दा पहुंच रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

बता दें कि आज सोमवार को 186 भारतीय स्वदेश लौटे है. भारत ने हिंसा से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए पिछले सप्ताह ‘ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ऑपरेशन कोवरी के तहत भारतीय नागरिकों का लौटना जारी है. 186 यात्रियों के साथ एक विमान कोच्चि पहुंचा.