Operation Kaveri: सूडान से 229 भारतीयों का एक और बैच भारत वापस लाया गया

नई दिल्ली: भारत हिंसा प्रभावित सूडान ( violence-hit Sudan ) में फंसे भारतीयों (stranded Indians) को निकालने के अपने अभियान ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) के तहत रविवार को 229 लोगों का एक और जत्था स्वदेश लाया है. 365 लोगों के अफ्रीकी देश से दिल्ली लौटने के एक दिन बाद निकासी का ताजा बैच बेंगलुरु पहुंचा.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, “#ऑपरेशन कावेरी एक और उड़ान 229 यात्रियों को वापस बेंगलुरु लेकर आई.” निकासी मिशन के तहत शुक्रवार को दो जत्थों में 754 लोग भारत पहुंचे थे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सूडान से स्वदेश लाए गए भारतीयों की कुल संख्या अब 1,954 है.

भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दा से वापस लाया गया था, जहां भारत ने निकासी के लिए एक ट्रांजिट कैंप स्थापित किया है. 360 लोगों का पहला जत्था बुधवार को एक वाणिज्यिक विमान से नई दिल्ली लौटा था. भारतीय वायु सेना (IAF) के C17 ग्लोबमास्टर विमान में 246 भारतीय निकासी का दूसरा जत्था गुरुवार को मुंबई पहुंचा था.