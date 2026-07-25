कारगिल में IAF का वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जानिए 'ऑपरेशन सफेद सागर' की पूरी कहानी

Kargil Vijay Diwas: ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक निर्णायक मिशन था. यह पहली बार था जब इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने बड़े पैमाने पर वायु शक्ति का प्रभावी इस्तेमाल किया गया. इस ऑपरेशन ने साबित किया कि आधुनिक तकनीक, सटीक योजना और तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल से सबसे कठिन युद्ध भी जीते जा सकते हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Kargil Vijay Diwas: 26 मई 1999 का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. इसी दिन भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ शुरू किया था. इस अभियान ने पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों के खिलाफ भारत की लड़ाई को नई ताकत दी और युद्ध का रुख बदलने में बड़ी भूमिका निभाई. दरअसल, कारगिल की ऊंची बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसकर कई अहम जगहों पर कब्जा कर चुके थे. उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ शुरू किया. सेना की मदद के लिए 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ की शुरुआत की.

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जब सेना ने दिखाई शानदार रणनीति

यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र में चलाया गया वायु अभियान था. करीब 16 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई, बर्फीली हवाएं, खराब मौसम और दुश्मन के छिपे हुए ठिकानों ने इस मिशन को बेहद मुश्किल बना दिया था. इसके बावजूद भारतीय वायुसेना ने शानदार रणनीति और अद्भुत साहस का परिचय दिया. ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने लगभग 5,000 स्ट्राइक मिशन, 350 टोही और ईएलआईएनटी मिशन तथा करीब 800 एस्कॉर्ट उड़ानें भरीं. इसके अलावा घायलों को सुरक्षित निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए 2,000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ानें भी संचालित की गईं.

जब मिग-मिराज ने उड़ा दिए दुश्मनों के बंकर

इस अभियान में मिग-21, मिग-23, मिग-27 और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया. खास तौर पर मिराज-2000 ने दुश्मन के बंकरों और सप्लाई ठिकानों पर बेहद सटीक हमले किए. लेजर-गाइडेड बमों से किए गए इन हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया और भारतीय सेना की आगे बढ़ने की राह आसान कर दी.

क्या है ऑपरेशन सफेद सागर

ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान 28 मई 1999 को 152 हेलीकॉप्टर यूनिट के स्क्वाड्रन लीडर आर पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस मुहिलान, सार्जेंट पीवीएनआर प्रसाद और सार्जेंट आरके साहू को टोलोलिंग क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर को दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल ने निशाना बना लिया. इस हमले में चारों वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके अद्भुत साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया.

सफेद सागर ने मचाई दुश्मन के खेमे में तबाही

ऑपरेशन सफेद सागर ने सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को तबाह नहीं किया, बल्कि उसकी सप्लाई लाइन और गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया. भारतीय सेना और वायुसेना के बेहतर तालमेल ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत की मजबूत नींव रखी. आज भी ऑपरेशन सफेद सागर को भारतीय वायुसेना के सबसे सफल और साहसिक अभियानों में गिना जाता है. यह अभियान दिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है. कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दिखाई गई बहादुरी और बलिदान की यह गाथा हमेशा देशवासियों को गर्व का एहसास कराती रहेगी.