Operation Sindoor: क्या भारत ने पाकिस्तान न्यूक्लियर डिपॉट को बनाया निशाना? विशेषज्ञ का चौंकाने वाला दावा
Pakistan Nuclear Depot: एविएशन हिस्टोरियन और एनालिस्ट टॉम कूपर ने कुछ तथ्यों के आधार पर कहा है कि भारत ने किराना हिल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था.
Pakistan Nuclear Depot: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की किराना हिल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था. Fm बात के सबूत पक्के हैं. एविएशन हिस्टोरियन और एनालिस्ट टॉम कूपर ने ये दावा किया है.
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉम कूपर ने कहा कि उनके पास अपने दावे को समर्थन करने के लिए कई सबूत हैं. हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक रूप से इनकार किया गया है.
क्या कहा टॉम कूपर ने
टॉम कूपर ने कहा कि हमले के समय और प्रकृति से पता चलता है कि इसका मकसद एक मजबूत रणनीतिक संदेश देना था. यह एक ऐसी जगह है जहां आप तब हमला करते हैं जब आप बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए संदेश देना चाहते हैं. इसका अर्थ है कि हमला करके एक तरह से भारत ने कहा, सुनो, पाकिस्तान वालों, हम तुम्हें जहां चाहें, जब चाहें, जितने चाहें उतने एम्युनिशन से बुरी तरह मार सकते हैं. इसे रोको.
कूपर के कथित सबूत
- कथित तौर पर पहाड़ी पर मिसाइल के निशान उतरते हुए वीडियो
- पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के 4091वें स्क्वाड्रन के रडार स्टेशन से उठता धुआं
कूपर ने आगे कहा कि इसके बाद हुई डिप्लोमैटिक एक्टिविटी ने उनके अंदाजे को और पक्का किया. जब कोई स्ट्राइक की टाइमिंग पर गौर करता है और डिप्लोमैटिक फ्रंट पर क्या हो रहा था, जिसमें इस्लामाबाद का वाशिंगटन और नई दिल्ली से संपर्क करना और सीजफायर के लिए दबाव डालना शामिल है, तो घटनाओं का क्रम साफ़ हो जाता है.
पहले भी कर चुके हैं ऐसा दावा
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कूपर ने एक सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट में, किराना हिल्स के पास स्ट्राइक को न मानने के लिए भारत के डिफेंस पीआर की आलोचना की थी.
फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिया, इंडिया, इंडिया. और भारतीय वायुसेना और उसका PR-वर्क’. आह. एयर मार्शल नागेश कपूर वाइस एयर चीफ, IAF ने एक-दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. किसी ने उनसे किराना हिल्स के अंडरग्राउंड हिस्सों पर IAF के एयर स्ट्राइक के बारे में पूछा. कपूर ने क्लासिक IAF-फैशन में जवाब दिया: ‘हमें इसके बारे में नहीं पता. ये वीडियो उनके लोगों ने दिखाए थे. उन्होंने इन्हें बनाया था. हमने कुछ नहीं किया.
क्या है किराना हिल्स
यह पाकिस्तान की बड़ी ‘हथियार स्टोरेज फैसिलिटी’ में से एक है. रिपोर्ट के मुताबिक 88-घंटे के युद्ध के दौरान 10 मई 2025 को वहां से हवाई हमले किए गए थे. पाकिस्तान ने वहां लगभग 20-24 नॉन-क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं. किराना हिल्स पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेंटरपीस में से एक है.
