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कैसे लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा? जानिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इसरो की मदद से मिली जीत की इनसाइड स्टोरी
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर 96 घंटे में बड़ा मिशन पूरा किया. जानिए इस ऑपरेशन की पूरी रणनीति और भारत की ताकत.
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा मिशन माना जा रहा है, जिसने बहुत कम समय में बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया. इस ऑपरेशन में सेना के तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर काम किया. इसके साथ सरकार की मजबूत सोच और पूरे देश का समर्थन भी दिखाई दिया. यही वजह रही कि 96 घंटे से कम समय में भारत ने अपने मिशन को पूरा कर लिया. कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने सीजफायर की बात नहीं मानी होती और लड़ाई को आगे बढ़ाया होता, तो भारत की तैयारी उससे भी बड़े जवाब के लिए तैयार थी. दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ अब इस ऑपरेशन की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं.
पहलगाम हमले के बाद देश में था गुस्सा
ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई. इस हमले में 27 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा था. हर तरफ यही मांग उठ रही थी कि आतंकियों और उनके समर्थन करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाए. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत का मकसद बिल्कुल साफ था — पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठनों को निशाना बनाना. भारतीय सेना ने इसी लक्ष्य पर काम किया और सटीक कार्रवाई की. इस ऑपरेशन ने यह संदेश भी दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ तुरंत और मजबूत जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है.
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आर्मी और एयरफोर्स का शानदार तालमेल
ऑपरेशन की पूरी कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के हाथ में थी. उनकी निगरानी में तीनों सेनाओं ने मिलकर रणनीति तैयार की. इस दौरान आर्मी और एयरफोर्स के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला. एयरफोर्स ने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि सेना ने सीमा पर दबाव बनाए रखा. इससे पाकिस्तान की सेना लगातार दबाव में रही. बताया गया कि हमलों की प्लानिंग इतनी सटीक थी कि हर टारगेट पर तय समय में कार्रवाई की गई. यही वजह रही कि ऑपरेशन तेज और असरदार साबित हुआ.
नेवी, ड्रोन और स्वदेशी तकनीक की बड़ी भूमिका
इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी और स्वदेशी तकनीक की भी अहम भूमिका रही. भारत में बने ड्रोन, मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय नेवी पहले से ही पूरी तैयारी में थी. अगर जंग लंबी चलती तो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी. इस दौरान इसरो और DRDO ने भी सेना को तकनीकी मदद दी. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और अलर्ट सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे गलत दावों का भी जवाब दिया गया. इससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिली.
ऑपरेशन सिंदूर का संदेश अब भी कायम
ऑपरेशन सिंदूर भले ही फिलहाल रुका हुआ दिखाई दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी कड़ा कदम उठाया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि अगली बार भारतीय नेवी को भी बड़ा मौका मिलेगा. इससे यह संकेत मिला कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सेना के सभी बड़े अधिकारियों ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत अब हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है. ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि जब पूरा देश एकजुट होता है तो बड़े से बड़ा मिशन भी सफल हो सकता है.
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