ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा! PM मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कही थी ये बात, पूर्व CDS ने बताई अंदर की कहानी

Operation Sindoor: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्या और कैसे एक्शन लेना है, इस पर 29 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में प्लान बनाया गया था. पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने इस बैठक से जुड़े कई बड़े फैसलों के खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे. यह साफ था कि भारत सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा. पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना है, जिसकी उम्मीद उसने कभी न की हो.
जनरल चौहान के मुताबिक, पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक समय चुनने की छूट दी थी. उन्होंने साफ कहा था कि कार्रवाई में मानवीय या तकनीकी किसी भी वजह से नाकामी नहीं मिलनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो, उसका सबूत भी तैयार हो. यही वजह थी कि पाकिस्तान पर रात में हमला करने का प्लान बना. साथ ही नागरिकों को नुकसान भी कम होता. शुरुआत में सवाल उठ रहे थे कि अंधेरे में टारगेट पर सटीक हमला कैसे होगा और उसके सबूत जुटाने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखा.
बैठक में बहावलपुर को टारगेट करने पर भी चर्चा हुई थी. जनरल चौहान ने बताया कि यह लक्ष्य काफी दूर था और लिस्ट में शामिल करने के बाद एयर पावर का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया. फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जोर देने और पीएम मोदी के निर्देश बाद बहावलपुर को निशाना बनाने पर बात पक्की हुई. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, टारगेट की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बनी. क्योंकि कुछ आतंकी ठिकाने खाली हो चुके थे और कुछ की जगह बदलकर उन्हें दोबारा एक्टिव किया गया था. फिर, खुफिया एजेंसियों और सैन्य खुफिया तंत्र लगातार जानकारी साझा कर सही ठिकानों की पहचान कर रहे थे.
मालूम हो कि 22 अप्रैल 2025 की रात पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ था. इसके बाद 23 अप्रैल को कूटनीतिक और आर्थिक विकल्पों पर चर्चा हुई, फिर 29 अप्रैल को सैन्य ताकत के इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया. 7 मई की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को निशाना बनाया. इनमें मुरीदके का मरकज तैयबा और बहावलपुर का मरकज सुभानल्लाह भी शामिल था. जनरल चौहान के मुताबिक, इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी.
पूर्व CDS ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक नई लकीर खींची. उनका कहना है कि अगर आतंकवाद किसी देश की नीति बनता है, तो उसका जवाब भी ताकतवर होना चाहिए. उन्होंने इसे पुराने तरीके की केवल रोकथाम वाली नीति से सीधे कार्रवाई की तरफ बदलाव बताया. जनरल चौहान ने कहा कि कोई भी सेना हर समय 100 फीसदी तैयार नहीं होती और दुश्मन का आकलन भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता. इसलिए रणनीति लगातार बदलनी पड़ती है और एक ही रणनीति को बार-बार दोहराना सही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है.
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