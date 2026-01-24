  • Hindi
Op Sindoor: LOC पर पाकिस्तानी सैनिक कर बदहवासी में कर रहे थे अजीब हरकतें, सेना के मेजर ने बताई आंखों देखी कहानी

पाकिस्तानी सैनिक बौखलाहट में रुक-रूक कर बिना किसी लक्ष्य के नालों और गड्ढों में गोलियां चला रहे थे क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के आगे बढ़ने का डर था.

Published: January 24, 2026 1:40 PM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Operation Sindoor: 7 से 10 मई 2025 के बीच भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर कई हमले किए थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर भी तोपों, मोर्टार और एटीजीएम की जबरदस्त फायरिंग हुई हुई थी जिसमें पाकिस्तानी चौकियों के परखच्चे उड़ गए थे. एलओसी पर 10 मई की सुबह भारतीय सेना ने एक खास जगह भीषण हमला किया था. इस हमले की कहानी अब सेना की पंजाब रेजिमेंट के मेजर सुभाष ने सुनाई है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिशन कमांडर थे.

बदहवास हो गए थे पाकिस्तानी सैनिक

मांक्स एंड वारियर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर की गई एक बातचीत में मेजर सुभाष ने बताया कि 8 और 9 मई को हुए भारतीय हमलों से पाकिस्तानी सेना पूरी तरह घबरा गई थी. पाकिस्तानी सेना के लग रहा था भारतीय फौज बहुत जल्दी जमीनी हमला शुरू करेगी. कंपनी कमांडर के रूप में मेजर सुभाष नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तानी चौकी से 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही तैनात थे.

मेजर सुभाष ने बताया कि 9 मई की रात पाकिस्तान इतना डरा हुआ था कि उनके सैनिकों ने जमीन में गड्ढा कर के बिछाई जाने वाली लैंड माइन्स को हाथ से ही इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया था. पाकिस्तानी सैनिक बौखलाहट में रुक-रूक कर बिना किसी लक्ष्य के नालों और गड्ढों में गोलियां चला रहे थे क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के आगे बढ़ने का डर था. 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान ने तोपों से हमला करने की कोशिश की थी. पाकिस्तानी सैनिक इस बार भी बिना किसी चयनित लक्ष्य के गोले दाग रहे थे.मेजर सुभाष और यूनिट चुप चाप ये सब नोटिस कर रही थी.

भारतीय सेना का प्रहार

आगे मेजर ने बताया कि 10 मई की सुबह 6 बजे के करीब हमने अपनी मोर्टार फायरिंग शुरू की. इंडियन आर्मी ने इतने सटीक हमले किए एक भी मोर्टार शेल अपने लक्ष्य से नहीं भटका. मेजर सुभाष ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम चौकी के पीछे कंपनी हेडक्वार्टर में एक टैंक भी तैनात किया था. पाकिस्तानी सैनिक एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल भी भारतीय चौकियों पर जमीनी हमले के लिए कर रहे थे.

मेजर सुभाष ने बताया कि भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में कंपनी हेडक्वार्टर के पास बंकर में छिपाए गए पाकिस्तानी टैंक की लोकेशन पता कर ली. इसके बाद एक भारतीय पोस्ट से दागी गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में पाकिस्तान की एयर डिफेंस गन के परखच्चे उड़ा दिए. भारतीय सेना की भीषण कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तानी टैंक अपनी पोजिशन से पीछे भाग गया.

