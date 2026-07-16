Opinion: जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन, अखिलेश यादव की देर से आई प्रतिक्रिया के मायने

अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर पहले की तुलना में कम आक्रामक नजर आ रहे हैं?

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 16, 2026, 10:25 PM IST
Opinion: जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन, अखिलेश यादव की देर से आई प्रतिक्रिया के मायने
रामपुर में आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कथित अवैध भवनों पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. (photo credit, Zee Media and ANI)

डॉ. अभय पाण्डेय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा था, जब आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे. कहा जाता था कि सपा सरकार में उनका कद मुख्यमंत्री से भी कम नहीं था. यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोटों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी और उन्हें समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक माना जाता था. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

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रामपुर में आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कथित अवैध भवनों पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. इस पूरे घटनाक्रम के करीब 24 घंटे बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर योगी सरकार की मंशा पर निशाना साधा. लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जो अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और अपने बयानों व सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विरोध दर्ज कराते हैं, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है? वह भी तब, जब यह पोस्ट करीब 24 घंटे बाद आया.

अखिलेश यादव ने क्या लिखा?

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कथित अवैध भवनों पर प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भाजपा को शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता नज़र आती है. शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलनेवाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं. भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी-साथी ही अपंजीकृत है, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज़ होंगे? निंदनीय!”

क्या आजम खान के मामले में निष्क्रिय हैं अखिलेश?

अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के जरिए सरकार को घेरने और आजम खान के प्रति हमदर्दी जताने की कोशिश तो की है, लेकिन इस प्रतिक्रिया पर सवाल भी उठ रहे हैं. दरअसल, लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि आजम खान से जुड़े मामलों में अखिलेश यादव अपेक्षाकृत निष्क्रिय नजर आते हैं. इससे पहले जब आजम खान जेल गए थे, तब भी समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा हुई थी. खुद आजम खान के परिवार की ओर से कहा गया था कि अब उन्हें किसी से नहीं, बल्कि ऊपर वाले से ही उम्मीद है. उस समय भी सवाल उठा था कि क्या समाजवादी पार्टी अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे आजम खान के लिए उतनी आक्रामक लड़ाई नहीं लड़ रही, जितनी लड़नी चाहिए थी? आजम खान के समर्थक भी समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें लेकर पर्याप्त सक्रिय नहीं हैं.

विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक ही क्यों?

अब जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की खबरों के बीच यही चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है. जब मामला समाजवादी पार्टी के इतने बड़े मुस्लिम चेहरे से जुड़ा है, तब पार्टी का विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित क्यों दिखाई दे रहा है? सत्ता से लगातार बाहर रहने के बाद क्या सपा की रणनीति बदल रही है? 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान दो लोकसभा चुनाव भी हुए. हालांकि, 2024 का चुनाव अपवाद रहा, लेकिन उससे पहले पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था.

ऐसे में सत्ता से बाहर रहने के बाद अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति में बदलाव की चर्चा भी तेज हुई है. हाल के वर्षों में अखिलेश यादव और उनके परिवार की कई धार्मिक गतिविधियां सुर्खियों में रही हैं. डिंपल यादव का काशी विश्वनाथ मंदिर जाना, परिवार के सदस्यों का मंदिरों में दर्शन करना और गंगा आरती में शामिल होना लगातार चर्चा का विषय बना. वहीं, राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मुद्दों पर भी अखिलेश यादव लगातार प्रतिक्रिया देते रहे हैं.

इन्हीं सब बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी छवि बदलने की कोशिश में ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ की रणनीति अपना रही है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह माना जाए कि इस नई रणनीति के चलते अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर पहले की तुलना में कम आक्रामक नजर आ रहे हैं?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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