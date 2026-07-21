Opinion: राहुल के प्रदर्शन से क्यों भड़की AAP? CJP आंदोलन पर विपक्ष में छिड़ी क्रेडिट की लड़ाई

Opinion: जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन अब विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट की लड़ाई बनता दिख रहा है. AAP, सपा और कांग्रेस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनने में जुटी हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 21, 2026, 10:26 PM IST
Opinion
Rahul Gandhi Protest

डॉ. पतंजलि मिश्रा: जंतर-मंतर पर CJP का विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रह गया है. पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक घटनाओं को देखें तो यह साफ नजर आता है कि यह मुद्दा अब विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक क्रेडिट की लड़ाई का केंद्र बन चुका है. हर दल चाहता है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि वही इस आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज है. कौन सबसे पहले मैदान में उतरा, किसने सबसे ज्यादा ताकत दिखाई और किसके नेतृत्व में विपक्ष सड़क पर दिखा, अब पूरी राजनीति इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है.

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दी. पार्टी के नेताओं ने लगातार जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया और आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की. आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इस बात पर था कि CJP के आंदोलन के साथ उसकी सबसे मजबूत राजनीतिक पहचान बने. लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और धरना-प्रदर्शन के जरिए पार्टी इस मुद्दे को अपने पक्ष में स्थापित करने की कोशिश करती रही.

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सपा ने उतार दिए अपने सभी सांसद

इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी इस आंदोलन में पूरी ताकत झोंक दी. पार्टी ने अपने सभी 37 सांसदों को जंतर-मंतर भेजकर साफ संदेश दिया कि वह इस लड़ाई में सिर्फ समर्थन देने नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका निभाने आई है. एक साथ 37 सांसदों की मौजूदगी ने सपा को राष्ट्रीय सुर्खियां दिलाईं. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि आम आदमी पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी इस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बनने की कोशिश कर रही है. लेकिन मंगलवार शाम को पूरा राजनीतिक नैरेटिव अचानक बदल गया.

‘कांग्रेस ने चला एक दांव और…’

पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में थी. लेकिन मंगलवार को कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च का ऐलान किया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद सड़क पर उतर आए. पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, हिरासत और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों ने कुछ ही घंटों में पूरे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बदल दिया. जो चर्चा दिनभर जंतर-मंतर और वहां चल रहे धरने को लेकर थी, वह शाम होते-होते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदर्शन पर सिमट गई. मीडिया की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस सबसे आगे दिखाई देने लगी. यहीं से विपक्ष के भीतर क्रेडिट की लड़ाई भी खुलकर सामने आती दिखाई दी.

अखिलेश भी प्रदर्शन में पहुंचे

बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती थी. इसी वजह से अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए. उनकी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि विपक्ष का कोई भी बड़ा दल इस आंदोलन की राजनीतिक तस्वीर से खुद को अलग नहीं रखना चाहता. हर पार्टी चाहती है कि जब इस आंदोलन की चर्चा हो तो उसका नाम भी सबसे प्रमुखता से लिया जाए.

आप सांसद के बयान ने कलई खोल दी

इस पूरे घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया चर्चा में रही. पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया.’ इस एक बयान ने विपक्ष के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना दिया. संदेश साफ था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की रणनीति को आंदोलन के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देख रही है.

यानी अब तस्वीर सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं रह गई है. विपक्ष के भीतर भी यह प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई देने लगी है कि आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा. आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती आक्रामक रुख को याद दिला रही है. समाजवादी पार्टी अपने 37 सांसदों की मौजूदगी को अपनी ताकत बता रही है. वहीं कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करती नजर आ रही है.

ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या CJP का ये प्रदर्शन वाकई केवल छात्र हित के लिए था. या इसे तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें बताती हैं कि चर्चा आंदोलन के मुद्दे से ज्यादा इस बात पर हो रही है कि किस दल ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया, किसके नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे और किसे सबसे ज्यादा राजनीतिक स्पेस मिला.

यही वजह है कि जंतर-मंतर का यह आंदोलन अब सिर्फ एक धरना नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर ‘क्रेडिट की जंग’का सबसे बड़ा मंच बनता दिखाई दे रहा है

(ये लेखक के अपने विचार हैं. वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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