Opinion: कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का पर्व

हरिशंकर मिश्र: हमारे मनीषियों ने पहले ही कहा है, ‘संघे शक्ति कलियुगे’, यानी आज के समय में सबसे बड़ी ताकत संगठन और एकजुटता है. हमारी सनातन परंपरा भी यही सिखाती है कि आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है. कांवड़ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. हर साल सावन के महीने में लाखों-करोड़ों शिवभक्त कंधे पर गंगाजल लेकर लंबी पैदल यात्रा करते हैं और जाति-धर्म, ऊंच-नीच जैसे भेद पीछे छूट जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए इसे सरकारी स्तर पर सम्मान और उत्सव का रूप दिया. कांवड़ यात्रा की गूंज हमारी सनातन एकता का संदेश देती है और पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है.
कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है. यह सनातन धर्म की उस ताकत को दिखाती है, जो जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव को मिटाकर सभी को एक साथ खड़ा कर देती है. जब कोई श्रद्धालु कांवड़ लेकर चलता है, तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है या उसकी आर्थिक स्थिति क्या है. रास्ते में लगने वाले शिविरों में दलित, पिछड़े, अगड़े और सभी समाज के लोग मिलकर सेवा करते हैं और साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. यही सनातन धर्म का असली रूप है, जो लोगों को जोड़ने का संदेश देता है, बांटने का नहीं.
कहा जाता है कि पहले की सरकारों ने इस यात्रा को भी राजनीति से जोड़कर देखा और इसकी एकता को कमजोर करने की कोशिश की. समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़कर देखा गया. आलोचकों का मानना है कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुईं. इसके उलट योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को फिर से बढ़ावा दिया और इसे जनभावनाओं से जोड़ा. कांवड़ मार्गों पर फूलों की वर्षा, साफ-सफाई, मेडिकल कैंप और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं सरकार की प्राथमिकता को दिखाती हैं. रात में एलईडी लाइटों से जगमगाते कांवड़ मार्ग किसी त्योहार जैसा माहौल बनाते हैं. जगह-जगह आराम करने की व्यवस्था, पीने का ठंडा पानी, मेडिकल टीम और डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी न हो. जब प्रशासन और पुलिस खुद श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं, तो यह राज्य और समाज के बीच मजबूत रिश्ते का प्रतीक बन जाता है.
इतनी बड़ी यात्रा में सुरक्षा सबसे अहम होती है. ड्रोन कैमरों से निगरानी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता इस बात का संकेत है कि सरकार ने आस्था की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी माना है. हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा अब इस यात्रा की खास पहचान बन गई है. जब ऊपर से फूल बरसते हैं और नीचे लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो यह दृश्य बेहद आकर्षक लगता है. स्वागत द्वार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और पूरे रास्ते गूंजते शिव भजन इस यात्रा को एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं, जहां थकान भी भक्ति के आगे छोटी लगती है.
योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को भव्य रूप देने के पीछे एक सामाजिक सोच भी रखी है. जब सरकार किसी धार्मिक यात्रा का सम्मान करती है, तो समाज के हर वर्ग तक यह संदेश जाता है कि उनकी आस्था का सम्मान किया जा रहा है. यह भावना खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम मानी जाती है, जो लंबे समय तक खुद को हाशिये पर महसूस करते रहे. जब समाज के आखिरी व्यक्ति को भी कांवड़ यात्रा के दौरान हर जगह सम्मान मिलता है, तो उसे लगता है कि उसकी आस्था और भागीदारी भी महत्वपूर्ण है. यही भावना सामाजिक समरसता को मजबूत करती है.
कांवड़ यात्रा के रास्ते में लगने वाले सेवा शिविर सामाजिक एकता का अच्छा उदाहरण हैं. इन शिविरों में स्वयंसेवक बिना किसी जाति या वर्ग का भेद किए श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं. अब इन शिविरों को प्रशासन का सहयोग भी मिलता है, जिससे उनकी व्यवस्था और बेहतर हुई है. यह ‘सेवा परमो धर्म:’ की भावना को जमीन पर उतारने जैसा है. आज युवाओं, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. जब अलग-अलग समाज के युवा एक जैसे कपड़े पहनकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक ही उद्देश्य से चलते हैं, तो यह सामाजिक एकता की मिसाल बन जाता है. यह वह समरसता है, जिसे सिर्फ चर्चा से नहीं, बल्कि आस्था और सेवा के जरिए महसूस किया जा सकता है.
कांवड़ यात्रा और उसकी यह भव्य व्यवस्था हमें याद दिलाती है कि अच्छा शासन वही है, जो लोगों की आस्था के साथ खड़ा हो. जो सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखती है और उनकी सेवा के लिए हर समय तैयार रहती है, वह सिर्फ एक आयोजन नहीं संभालती, बल्कि लोगों का विश्वास भी मजबूत करती है. कांवड़ यात्रा यह संदेश देती है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबको साथ लेकर चलने की भावना है. यही वजह है कि हर साल सावन में यह यात्रा एकता, सेवा और आस्था का संदेश लेकर आगे बढ़ती है और याद दिलाती है कि हम सभी एक ही सनातन परंपरा से जुड़े हैं.
(ये लेखक के अपने निजी विचार हैं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं…)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें