Opinion: पेपर लीक पर हंगामा है, लेकिन नकल कल्चर के जिम्मेदारों पर चुप्पी क्यों?

देश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हजारों छात्र पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ये मुद्दा केवल एक परीक्षा या एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से जुड़ा हुआ है. हाल के दिनों में आंदोलन का स्वरूप भी बदला है और इसमें राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी दिखाई देने लगी है. ऐसे में बहस केवल वर्तमान हालात तक सीमित न रहकर शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं तक पहुंच रही है.
विश्लेषकों का मानना है कि पेपर लीक की समस्या अचानक पैदा नहीं हुई. इसके पीछे सालों से विकसित हुई ऐसी व्यवस्था भी जिम्मेदार मानी जाती है, जिसमें नकल, परीक्षा में अनियमितता और प्रशासनिक ढिलाई जैसी चुनौतियां समय के साथ गहराती गईं. कई विशेषज्ञों का तर्क है कि जब शुरुआती स्तर पर ही परीक्षा प्रणाली में अनुशासन कमजोर पड़ता है तो उसका असर आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं तक दिखाई देता है. इसी वजह से आज केवल पेपर लीक पर चर्चा पर्याप्त नहीं मानी जा रही, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण अक्सर इस बहस में सामने आता है. साल 1992 में तत्कालीन सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे. परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई और सख्त कार्रवाई की व्यवस्था लागू की गई. उस समय परीक्षा परिणामों में पास होने वाले छात्रों की संख्या काफी कम रही, लेकिन समर्थकों का कहना था कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया. बाद के सालों में राजनीतिक बदलाव के साथ इन नीतियों में भी परिवर्तन हुए और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए.
समय बीतने के साथ कई राज्यों में नकल और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की घटनाएं सामने आती रहीं. विशेषज्ञों का मानना है कि जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल लगातार उठते हैं तो छात्रों का भरोसा भी प्रभावित होता है. भर्ती परीक्षाओं, चयन प्रक्रियाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विवादों ने इस चिंता को और बढ़ाया. यही वजह है कि आज परीक्षा सुधार की मांग केवल पेपर लीक रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को भी शामिल करती है.
वर्तमान समय में सरकारें पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून, डिजिटल निगरानी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने जैसे कदम उठा रही हैं. वहीं, विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है. दूसरी ओर, कई शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा सुधार की बहस तभी सार्थक होगी जब वर्तमान के साथ-साथ उन नीतिगत फैसलों का भी निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, जिन्होंने वर्षों में परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया.
आखिरकार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है. यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें पारदर्शी नीतियां, सख्त कानून, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और समाज में ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है. अगर केवल तत्काल घटनाओं पर चर्चा होगी और व्यवस्था की जड़ों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो शिक्षा सुधार का लक्ष्य अधूरा रह सकता है.
(लेखक, डॉ. पतंजलि मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)
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