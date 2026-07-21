Opinion: कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन... हाथ में संविधान, विचारों से अंबेडकर अनुपस्थित

प्रश्न यह नहीं है कि संविधान की चर्चा क्यों हो रही है. प्रश्न यह है कि आखिर विरोध की राजनीति में संविधान की प्रति सबसे प्रभावशाली राजनीतिक प्रतीक कैसे बन गई?

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 21, 2026, 9:11 PM IST
Opinion: कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन... हाथ में संविधान, विचारों से अंबेडकर अनुपस्थित
सोशल मीडिया ने आंदोलन की सफलता का पैमाना भी बदल दिया है. (photo credit, IANS, Zee Media)

डॉ. संजय कुमार। विरोध प्रदर्शनों में संविधान की प्रति, बाबा साहेब की तस्वीर और “जय भीम” का नारा आज एक नई राजनीतिक भाषा बन चुके हैं. क्या यह संवैधानिक चेतना का विस्तार है या प्रतीकों के माध्यम से निर्मित नया राजनीतिक आख्यान? दिल्ली का जंतर-मंतर हो, किसी विश्वविद्यालय का परिसर हो, किसी पर्यावरण आंदोलन का मंच हो या किसी स्थानीय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन-दृश्य लगभग एक जैसा दिखाई देता है. हाथ में संविधान की प्रति, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का चित्र, “जय भीम” के नारे और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होती रील. आंदोलन का विषय बदल जाता है, लेकिन उसकी दृश्य भाषा लगभग वही रहती है. प्रश्न यह नहीं है कि संविधान की चर्चा क्यों हो रही है. प्रश्न यह है कि आखिर विरोध की राजनीति में संविधान की प्रति सबसे प्रभावशाली राजनीतिक प्रतीक कैसे बन गई?

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भारतीय लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च वैधता का स्रोत है. इसलिए किसी भी आंदोलन के लिए संविधान की प्रति हाथ में लेना केवल एक पुस्तक उठाना नहीं, बल्कि नैतिक वैधता का दावा करना भी है. पिछले कुछ वर्षों में “संविधान बचाओ”, “लोकतंत्र बचाओ” और “संविधान खतरे में है” जैसे नारे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहे हैं. सोशल मीडिया, डिजिटल अभियानों और वैचारिक नेटवर्कों के माध्यम से इन संदेशों को लगातार दोहराया गया. आधुनिक राजनीति में किसी भी आख्यान (Narrative) की सफलता केवल उसके तर्क पर नहीं, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति पर भी निर्भर करती है. जब कोई संदेश बार-बार दोहराया जाता है, तो वह धीरे-धीरे सार्वजनिक धारणा का हिस्सा बन जाता है.

यहीं से संविधान की प्रति एक राजनीतिक प्रतीक में बदलती दिखाई देती है. वह आंदोलन को यह संदेश देने में सहायता करती है कि संघर्ष केवल किसी नीति का विरोध नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है. लोकतंत्र में असहमति का अधिकार स्वाभाविक है, किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि संविधान को केवल प्रतीक बनाकर न छोड़ दिया जाए. संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि संस्थाओं, प्रक्रियाओं और उत्तरदायित्वों की भी व्यवस्था है.

इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा पक्ष भी है. पहचान आधारित राजनीतिक लामबंदी. भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं. डिजिटल क्रांति के बाद यह प्रक्रिया और तीव्र हुई है. आज ग्रामीण भारत का युवा भी स्मार्टफोन के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से जुड़ा हुआ है. बाबा साहेब अंबेडकर की छवि, “जय भीम” का नारा और सामाजिक न्याय की भाषा करोड़ों युवाओं के लिए स्वाभाविक प्रेरणा के स्रोत हैं. इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती. प्रश्न तब उठता है जब अध्ययन की जगह केवल प्रतीक प्रमुख हो जाते हैं.

अनेक बार देखा जाता है कि किसी आंदोलन में अंबेडकर का चित्र, नीला झंडा या “जय भीम” का नारा दिखाई देते ही भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हो जाता है, जबकि आंदोलन के मूल प्रश्न, उसके वैचारिक आधार और उसके दीर्घकालिक राजनीतिक उद्देश्य पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है. परिणामस्वरूप अंबेडकर एक गहन चिंतक की अपेक्षा एक तात्कालिक राजनीतिक प्रतीक के रूप में अधिक उपस्थित दिखाई देने लगते हैं.

इसी के समानांतर एक नई राजनीतिक प्रवृत्ति भी उभर रही है. पहले अनेक विरोध प्रदर्शन मुख्यतः छात्र संगठनों, सामाजिक समूहों या स्थानीय नागरिक मंचों तक सीमित रहते थे. अब राजनीतिक दल भी ऐसे आंदोलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं. जंतर-मंतर पर हो रहे कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की सक्रिय भागीदारी इसी बदलती राजनीति का संकेत देती है. इससे यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन अब केवल सामाजिक असहमति का मंच नहीं रह गए हैं; वे राजनीतिक संदेश, सामाजिक ध्रुवीकरण और आगामी चुनावी रणनीति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं. दिल्ली में दिया गया संदेश उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के मतदाताओं तक सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत पहुंच जाता है. यहीं से प्रश्न और गंभीर हो जाता है-क्या हम संवैधानिक चेतना के विस्तार को देख रहे हैं, या संविधान के राजनीतिक प्रतीकीकरण को?

रील-राजनीति और उधार की चेतना

आज की विरोध राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन केवल उसका डिजिटल होना नहीं, बल्कि उसका दृश्य (Visual) और प्रदर्शनकारी (Performative) हो जाना है. सोशल मीडिया ने आंदोलन की सफलता का पैमाना भी बदल दिया है. अब यह कम महत्वपूर्ण हो गया है कि आंदोलन की वैचारिक तैयारी कितनी गहरी है; अधिक महत्वपूर्ण यह हो गया है कि उसकी रील कितनी वायरल हुई.

वर्तमान के छात्र और युवा आंदोलनों में एक विचित्र समानता दिखाई देती है. आंदोलन का विषय चाहे पर्यावरण हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो या कोई स्थानीय प्रश्न पोस्टर लगभग एक जैसे, नारे लगभग एक जैसे और प्रतीक भी लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं. संविधान की प्रति, बाबा साहेब अंबेडकर का चित्र, “जय भीम”, “हम क्या चाहते? आज़ादी” और कुछ स्थापित राजनीतिक नारों की पुनरावृत्ति मानो एक तयशुदा राजनीतिक व्याकरण का हिस्सा बन गई है. कई बार इन नारों और आंदोलन के मूल विषय के बीच प्रत्यक्ष संबंध भी स्पष्ट नहीं होता.

विश्वविद्यालयी राजनीति, विशेषकर कुछ वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध की एक विशिष्ट सांस्कृतिक शैली विकसित की है. ढपली, सामूहिक गीत, कविता-पाठ, “आज़ादी” के नारे और फ़ैज़ की कविता“हम देखेंगे”जैसी प्रस्तुतियाँ अब अनेक प्रदर्शनों की पहचान बन चुकी हैं. समय के साथ यह शैली विश्वविद्यालय परिसरों से निकलकर अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों तक पहुंच गई है. परिणामस्वरूप कई बार आंदोलन का विषय चाहे कुछ भी हो, उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति लगभग एक जैसी दिखाई देती है.

हाल के वर्षों में विभिन्न आंदोलनों में “कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा” जैसे नारे भी सुनाई दिए. इन नारों को दोहराने वाले अनेक युवाओं को उनके मूल राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ की जानकारी नहीं थी. इसी प्रकार हाल में एक चर्चित प्रदर्शन में एक युवक अपने हाथ में मौजूद नोट्स को ही संविधान बताने लगा. सोशल मीडिया पर यह दृश्य व्यापक चर्चा का विषय बना. यह केवल एक व्यक्ति की भूल नहीं थी; यह उस प्रवृत्ति का संकेत था जिसमें अध्ययन की जगह प्रतीक और विचार की जगह नारा केंद्र में आ जाता है.

यही कारण है कि आज अनेक आंदोलनों में बाबा साहेब की तस्वीर तो दिखाई देती है, लेकिन उनकी पुस्तकों, उनके संविधान सभा के भाषणों या उनके संवैधानिक चिंतन पर गंभीर चर्चा अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है. डॉ. भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के केवल संविधान निर्माता नहीं थे; वे एक अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, सामाजिक दार्शनिक और लोकतांत्रिक भारत के महान राष्ट्रचिंतक थे. उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ-साथ संवैधानिक अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और संस्थागत लोकतंत्र पर भी समान बल दिया. लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि अंबेडकर को पढ़ने की अपेक्षा उन्हें प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी है.

भारतीय लोकतंत्र में आंदोलनों और राजनीति का संबंध नया नहीं है, किंतु हाल के वर्षों में यह संबंध अधिक प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा है. किसी भी विरोध प्रदर्शन के कुछ ही समय बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का वहां पहुंचना, मंच साझा करना और सोशल मीडिया पर उसके वीडियो प्रसारित होना अब लगभग सामान्य घटना बन चुकी है. इससे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या आंदोलन अपने मूल उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, या वे धीरे-धीरे चुनावी राजनीति के मंच में परिवर्तित हो रहे हैं.

जंतर-मंतर के प्रदर्शन में नेताओं की सक्रिय भागीदारी इसी बदलती प्रवृत्ति का उदाहरण है. किसी भी लोकतांत्रिक दल को आंदोलन का समर्थन करने का अधिकार है, किंतु यह भी विचारणीय है कि क्या ऐसे समर्थन केवल मुद्दों के आधार पर होते हैं, या उनमें आगामी चुनावों और सामाजिक समीकरणों की राजनीतिक गणना भी निहित होती है.

ऐसे प्रसंग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक विचार स्मरणीय है. जब कुछ विपक्षी नेताओं ने केवल कांग्रेस को पराजित करने के उद्देश्य से व्यापक राजनीतिक एकता का प्रस्ताव रखा, तो उनका पहला प्रश्न था-“कार्यक्रम क्या होगा?”उनका आग्रह था कि राजनीतिक सहयोग केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि साझा सिद्धांतों और स्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए. आज के अनेक आंदोलनों को देखकर यह प्रश्न फिर प्रासंगिक हो उठता है-क्या हमारा कार्यक्रम स्पष्ट है, या केवल विरोध ही कार्यक्रम बन गया है?

डॉ. अंबेडकर ने भी 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में चेतावनी दी थी कि स्वतंत्र भारत में जब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध हों, तब सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक दबाव और निरंतर आंदोलन की राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है. उन्होंने इसे “Grammar of Anarchy”कहा था. विडंबना यह है कि आज उनके चित्र और संविधान की प्रति लेकर चलने वाले अनेक समूह उनके इसी संदेश को शायद ही कभी उद्धृत करते हैं.

यह स्वागतयोग्य है कि भारतीय समाज में संविधान की चर्चा बढ़ी है. लेकिन संविधान का लोकप्रिय होना और संविधान का समझा जाना-दो अलग बातें हैं. उसी प्रकार बाबा साहेब का सम्मान करना और उनके विचारों को आत्मसात करना भी दो अलग बातें हैं. आज का संकट यह नहीं है कि संविधान सड़कों पर आ गया है. लोकतंत्र में संविधान का जनचर्चा का विषय बनना स्वस्थ संकेत है. वास्तविक संकट तब उत्पन्न होता है जब संविधान अध्ययन का विषय कम और राजनीतिक प्रतीक अधिक बन जाता है; जब अंबेडकर के विचारों की अपेक्षा उनका चित्र अधिक प्रभावशाली हो जाता है; और जब आंदोलन का विषय पीछे छूट जाता है, जबकि नारे और दृश्य पहचान आगे आ जाते हैं.

बाबा साहेब ने संविधान भारत को जोड़ने के लिए दिया था, उसे राजनीतिक प्रतीकों तक सीमित करने के लिए नहीं. संविधान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जिल्द नहीं, उसकी आत्मा है; और अंबेडकर की सबसे बड़ी विरासत उनका चित्र नहीं, उनका चिंतन है. यदि भारत का युवा संविधान को हाथ में उठाने से पहले उसे पढ़ना और समझना शुरू कर दे, तभी बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो हैं.)

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