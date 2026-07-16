Opinion: जातीय वर्चस्व वाले सोशल कंटेंट से 'गैर-प्रभुत्वशाली पिछड़े' समाज को 'धमकाने' की प्रवृत्ति खतरनाक

सोशल मीडिया पर जब किसी एक जाति के वर्चस्व, बाहुबल और राजनीतिक हनक का आक्रामक प्रदर्शन किया जाता है, तो उसका सबसे सीधा और तीखा असर समाज की अन्य गैर-यादव पिछड़ी जातियों तथा अत्यंत पिछड़े वर्गों पर पड़ता है.

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डॉ. शब्द प्रकाश | आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या सूचना का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह युवा पीढ़ी की मानसिकता, उनके व्यवहार और उनकी महत्वाकांक्षाओं को आकार देने वाला सबसे प्रभावशाली हथियार बन चुका है. हाल के वर्षों में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में डिजिटल स्पेस में ‘जातीय वर्चस्व’ वाले शॉर्ट वीडियो की बाढ़ आ गई है. इस पूरे डिजिटल परिदृश्य में सबसे ज्यादा संख्या और पहुंच ‘यादव वर्चस्व’ को प्रदर्शित करने वाले शॉर्ट कंटेंट की दिखाई देती है. रील्स के रूप में परोसा जा रहा यह कंटेंट न केवल सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यदुवंश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं को अनजाने में ही अपराध, कानून हाथ में लेने और गुंडागर्दी की अंधी गली में धकेल रहा है.

डिजिटल दुनिया में गुंडागर्दी और हथियारों का आक्रामक महिमामंडन

स्मार्टफोन की सुलभता और सस्ते इंटरनेट डेटा क्रांति ने देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े युवाओं तक डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोले थे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए रास्ते खुल सकें. इसके विपरीत, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और लाइक्स-व्यूज की भूख ने एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे दिया है जहां इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों ऐसे अकाउंट्स सक्रिय हैं जो खुले तौर पर पिस्टल की नुमाइश, गाड़ियों के काफिले, पुलिस को चुनौती देने वाले स्टंट और ‘डॉन स्टाइल’ में जीने की कला को ग्लोरिफाई करते हैं. इन वीडियो के बैकग्राउंड में बजने वाले भोजपुरी और हरियाणवी गीत युवाओं के खून में एक नकली और विनाशकारी रोमांच पैदा करते हैं, जहां ताकत का पैमाना ज्ञान या खेल न होकर यह बन गया है कि आप कानून की कितनी धज्जियां उड़ा सकते हैं.

‘हमारी सरकार आने दो’ के नैरेटिव से पनपती राजनीतिक हनक

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन जातीय शॉर्ट वीडियो में एक खास पैटर्न देखने को मिलता है, जहां वीडियो के वॉयसओवर या टेक्स्ट में सीधे तौर पर यह धमकी दी जाती है कि ‘बस हमारी सरकार आने दो, फिर बताएंगे’ या ‘जब अपनी सरकार आएगी, तब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे.’ इस एक पंक्ति का सामाजिक और मानसिक अर्थ बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह निकाला जाता है कि राज्य की सत्ता और प्रशासन का उपयोग किसी एक जाति विशेष के हितों को साधने और कानून को अपनी जेब में रखने के लिए किया जाएगा. यह मानसिकता युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि जब उनके राजनीतिक आका या उनकी जाति से जुड़े नेता सत्ता में होंगे, तो उन्हें किसी भी प्रकार के अपराध या अवैध कार्य की खुली छूट मिल जाएगी, जो अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है.

राजनीतिक इतिहास का साया और वास्तविक यदुवंश विरासत का विरोधाभास

उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव के दौर में यादव समुदाय को भारी राजनीतिक गतिशीलता और सत्ता सुख मिला. इस सत्ता के साथ-साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा जिसे आलोचकों ने ‘गुंडागर्दी’ या ‘जंगलराज’ के रूप में देखा. विडंबना यह है कि यदुवंश का गौरवशाली इतिहास और उसकी वास्तविक विरासत भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पूरी मानवता को ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ के माध्यम से निष्काम कर्म, धर्म, न्याय और विवेक का ज्ञान दिया था. श्रीकृष्ण की विरासत कभी भी निर्दोषों को सताने या समाज में अराजकता फैलाने की नहीं रही, लेकिन आज सोशल मीडिया पर इसी महान विरासत को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और युवाओं को यह सिखाया जा रहा है कि यदुवंश का होने का मतलब सिर्फ दबंगई करना है.

गैर-यादव पिछड़ी जातियों में बढ़ता भय

सोशल मीडिया पर जब किसी एक जाति के वर्चस्व, बाहुबल और राजनीतिक हनक का आक्रामक प्रदर्शन किया जाता है, तो उसका सबसे सीधा और तीखा असर समाज की अन्य गैर-यादव पिछड़ी जातियों (जैसे कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, राजभर, मौर्य, पाल और प्रजापति आदि) तथा अत्यंत पिछड़े वर्गों पर पड़ता है. जब सोशल मीडिया पर खुलेआम सरकार आने पर औकात दिखाने जैसे नारे गूंजते हैं, तो इन छोटी और संख्यात्मक रूप से कम प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में एक गहरा असुरक्षा बोध पैदा होता है कि सत्ता परिवर्तन होने पर उनके नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर आंच आएगी. ये जातियां अमूमन शांतिपूर्ण तरीके से खेती, व्यापार और शिक्षा के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डिजिटल स्पेस में ऐसा माहौल देखकर इन जातियों के युवाओं में यह संदेश जाता है कि लोकतंत्र में योग्यता से ज्यादा ‘लठैत संस्कृति’ का महत्व है, जिससे वे खुद को हाशिए पर महसूस करने लगते हैं और प्रतिक्रिया में अपनी जातियों के नाम पर काउंटर-रील्स बनाकर जातिगत ध्रुवीकरण को मजबूत करते हैं.

रील्स का कमेंट बॉक्स बना डिजिटल अखाड़ा

इस पूरे खेल का सबसे घिनौना और व्यावहारिक रूप रील्स और शॉर्ट्स के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है, जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने की जगह नहीं, बल्कि एक डिजिटल अखाड़ा बन चुका है, जहां दो समुदायों के बीच की नफरत और व्यक्तिगत दुश्मनियों की नींव रखी जा रही है. किसी भी वर्चस्ववादी रील के नीचे कमेंट सेक्शन खोलते ही गंदी गालियों, एक-दूसरे की माताओं-बहनों को अपमानित करने वाले शब्दों और सरेआम जान से मारने की धमकियों की बाढ़ दिखती है, जहां विरोधी जातियों के युवा एक-दूसरे को समय और जगह बताकर वहीं आकर मारने का चैलेंज देते हैं. यह वर्चुअल नफरत सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कमेंट बॉक्स में शुरू हुई बहस कई बार व्यक्तिगत अहंकार का रूप ले लेती है जिससे युवा एक-दूसरे की प्रोफाइल ट्रैक कर पता निकालते हैं और फिर ग्रामीण इलाकों के चौराहों, कॉलेजों या बाजारों में वास्तविक हिंसक झड़पें होती हैं.

ग्रामीण युवाओं का आर्थिक नुकसान और अपराध की ओर बढ़ते कदम

सोशल मीडिया के इस जाल का सबसे बड़ा नुकसान यदुवंश के ‘जेन जी’ युवाओं को उठाना पड़ रहा है जो आसानी से इन भड़काऊ वीडियो के बहकावे में आकर अपनी पढ़ाई-लिखाई और करियर को छोड़कर सोशल मीडिया पर ‘दबंग’ या ‘बाहुबली’ बनने का सपना देखने लगते हैं. इस नकली रूतबे और रील की दुनिया से प्रभावित होकर जमीनी स्तर पर कई युवा छोटे-मोटे अपराधों, अवैध वसूली, मारपीट और जमीनी विवादों में शामिल हो रहे हैं, जिसका सीधा परिणाम यह होता है कि उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो जाते हैं और उनके सरकारी नौकरी पाने या एक सम्मानित नागरिक के रूप में आगे बढ़ने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं. इसके अलावा, शादियों या सार्वजनिक स्थानों पर जब ऐसे वर्चस्ववादी गीत बजाए जाते हैं, तो अक्सर अंतरजातीय तनाव पैदा होता है, छोटी-छोटी बातों पर हिंसक झड़पें होती हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इन रील्स में अक्सर महिलाओं को महज एक वस्तु के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है.

टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत

इस सांस्कृतिक विषैलेपन को केवल सामाजिक जागरूकता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसमें सरकार की ओर से सख्त और त्वरित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है जहां केंद्रीय आईटी मंत्रालय, राज्यों की पुलिस और साइबर सेल को मिलकर काम करना होगा ताकि किसी भी जातिगत श्रेष्ठता या हिंसा को बढ़ावा देने वाले अकाउंट्स और वीडियो को तुरंत चिन्हित कर बैन किया जा सके. इसके साथ ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को अपने एल्गोरिदम में तत्काल सुधार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि जातिगत नफरत, हथियारों की नुमाइश और वर्चस्व की बात करने वाले वीडियो को डाउनरैंक किया जा सके. सरकार और समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को मिलकर ऐसे डिजिटल अभियान चलाने चाहिए जो यदुवंश के युवाओं को शिक्षा, खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले एथलीटों, प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होने वाले आदर्शों और सफल उद्यमियों की कहानियों से रूबरू कराकर उन्हें सही रास्ता दिखाएं.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)