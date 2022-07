रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को हुई. हालांकि, बैठक में अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद विपक्ष के तीन सदस्य इसका विरोध करते हुए बैठक से बाहर निकल गए. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुएल उरांव की अध्यक्षता वाली इस स्थायी समिति से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य कुंवर दानिश अली और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और उत्तम कुमार रेड्डी बाहर निकले.Also Read - Deshhit: AAP का आरोप ‘मोदी सरकार’ सेना में कर रही है जातिवाद, BJP ने किया जबरदस्त पलटवार | Watch Video

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘उत्तम कुमार रेड्डी, कुंवर दानिश अली और मैं रक्षा मामलों की स्थायी समिति से विरोध करते हुए बाहर निकल गए, क्योंकि हमारे बार-बार आग्रह के बावजूद इस बैठक में विवादित अग्निपथ योजना पर चर्चा नहीं हुई. मैंने पहले एक पत्र में भी समिति के अध्यक्ष से यही आग्रह किया था. उन्होंने कहा, ‘हमने अध्यक्ष से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि अग्निपथ योजना को लेकर स्थायी समिति को अंधेरे में क्यों रखा गया, वित्तीय प्रभाव होने के बावजूद समिति की बजट संबंधी छानबीन में इस योजना को शामिल क्यों नहीं किया गया ?.’ Also Read - अग्निपथ योजना को लेकर हुई बैठक में निरुत्तर हुई सरकार, राजनाथ सिंह पर विपक्ष ने कर दी सवालों की बौछार

उन्होंने दावा किया कि समिति के अध्यक्ष ने इन सवालों को अनसुना कर दिया और योजना पर चर्चा नहीं की गई. वेणुगोपाल ने दावा किया, ‘संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही, संसद की स्थायी समितियों की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती. इस तरह से मोदी काल में विधेयकों को मनमाने ढंग से पारित कराया जाता है.’ Also Read - ...तो क्या अब Agnipath स्कीम के जरिये नहीं होगी सेना में भर्ती? सामने आई यह हकीकत

3/3 The Chairman turned a deaf ear to these crucial questions & the scheme was not discussed.

No discussion in Parliament, no deliberations in the Parliament Standing Committees, thus goes the way of bulldozing legislations in the Modi era.

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 22, 2022