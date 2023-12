'बहस से भाग रहे...PM मोदी', संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर क्या बोले विपक्षी नेता?

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में चूक (Parliament Security Breach) के मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत अन्य पार्टी के नेता बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्लियामेंट अटैक पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर बहस से भाग रहे है. कांग्रेस नेता ने X पर पोस्ट कर कहा, “13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं, जांच की जरूरत है और जांच चल रही है.”

जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार (13 दिसंबर) को जो हुआ और जिस तरह से हुआ, उसे लेकर INDI Alliance की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही हैं. यह मांग आगे भी जारी रहेगी. प्रधानमंत्री मामले में बहस से भाग रहे हैं.

The Prime Minister has finally broken his silence on the extraordinary events in the Lok Sabha on December 13th.

He says probe is needed and not debate and that such a probe is on.

All that INDIA parties are asking for and will continue to press for is a statement by the Home…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 17, 2023