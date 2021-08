कांग्रेस समेत 15 प्रमुख विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र के आखिर पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की और यह फैसला किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीासी) से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा में वे भाग लेंगे और इसे पारित कराने में पूरा समर्थन देंगे.Also Read - उत्तर भारतीय पूर्व मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष? इन तीन नामों पर हो रहा विचार!

बैठक के बाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ''इस संशोधन विधेयक का हम सभी समर्थन करेंगे. हमारी मांग है कि इस विधेयक को पेश किया जाए और उसी वक्त चर्चा कर उसे पारित किया जाए.''

उन्होंने कहा, ''दूसरे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन यह मुद्दा देशहित में है क्योंकि यह आधी से ज्यादा आबादी से जुड़ा है. हम इसका पूरा समर्थन करेंगे.''

उल्लेखनीय है कि सरकार लोकसभा में ओबीसी से संबंधित ‘संविधान (एक सौ सत्ताइसवां संशेधन) विधेयक, 2021’ पेश करने वाली है.

All Opposition parties will support The Constitution (One Hundred and Twenty-Seventh Amendment) Bill 2021 being introduced in Parliament today: Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/hWCWIgrVQP

— ANI (@ANI) August 9, 2021