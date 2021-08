Delhi: देश की राजधानी में आज गुरुवार को कांग्रेस समेत अन्‍य विपक्ष दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पेगासस जासूसी मामला, केंद्रीय कृषि कानूनों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. वहीं, बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है.Also Read - राहुल गांधी समेत INC के दिग्गज नेताओं के ट्विटर अकाउंट हुए सस्पेंड, कांग्रेस का अधिकारिक ट्विटर हैंडल ब्लॉक

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया. हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहां आपसे (मीडिया) बात करने आए हैं, क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया. ये देश के लोकतंत्र की हत्या है. राहुल गांधी ने यह भी कहा, राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई.

विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च के बाद राज्यसभा में कल की घटना से अवगत कराने के लिए सभापति एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की है.

वहीं, बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कहा, ”जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं. जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है.

बीजेपी प्रवक्‍ता पात्रा ने कहा, संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया, जिससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है. वो भी अस्पताल में है. ये वही विपक्षी हैं, जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए मगर जब सत्र चल रहा था, कोरोना पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी.

राहुल गांधी ने कहा, ” हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्‍तान के प्रधानमंत्री दो-तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्‍तान की आत्मा बेच रहे हैं. इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोज़गारों, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता है.

The Parliament session is over. As far as 60% of the country is concerned there has been no Parliament session. The voice of 60% of the country has been crushed, humiliated and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/39uXTIkpKn

