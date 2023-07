सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, आंकड़े BJP के पक्ष में तो फिर इससे क्या होगा हासिल?

Parliament Monsoon Session 2023: संसद में मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है. विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के बयान की मांग पर कायम है. इन सबके बीच विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने की तैयारी की है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बुधवार को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है.

Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury to ANI: “Today it has been decided that we won’t have any other alternative but to resort to a no-confidence motion because government is not accepting to the demand of the opposition parties that on the issue of Manipur at… pic.twitter.com/X24Wtz6hRB — ANI (@ANI) July 25, 2023