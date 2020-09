Farmers Bills 2020: विपक्ष के भारी विरोध के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) में किसानों से जुड़े दो विधेयक पेश किये गये. कृषि मंत्री ने बिल पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया तो वहीं, कांग्रेस (Congress), टीएमसी (TMS), समाजवादी पार्टी (SP) ने इसका विरोध किया. बीजेपी से साथ माने जा रहे है BJD ने भी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की. उधर, कृषि मंत्री के बयान के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने उपसभापति की माइक भी तोड़ दी. कृषि मंत्री के बयान के दौरान TMC आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसदों ने बेल में पहुंचकर हंगामा किया और बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की. Also Read - विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ध्वनिमत से पारित हुआ दो कृषि बिल

हंगामे के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी. इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने अपनी बात पूरी की और बिल को लेकर आए संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हुई. ध्वनिमत से संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद मतविभाजन की मांग को लेकर अभूतपूर्व हंगामा हुआ.

PM should explain why there's a hurry to pass the bills amid pandemic. He should explain what would farm bills do for farming community in short & long term & how it will help in achieving govt's goal of doubling farmers' income: Former PM & JD(S) MP HD Devegowda in Rajya Sabha pic.twitter.com/SLZVwmEbki

— ANI (@ANI) September 20, 2020