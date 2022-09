विपक्षी एकता (Opposition Unity) को मजबूत करने की कवायद में दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) से मुलाकात की. नीतीश कुमार बीते तीन दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की. दोनों नेताओं की यह मुलाकात पवार के दिल्ली में 6, जनपथ स्थित आवास पर हुई. शरद पवार (Sharad Pawar) से मिलने के बाद नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा हमारी मुलाकात अच्छे वातावरण में हुई है. भाजपा कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है. अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, तो ये देश के भले के लिए होगा.Also Read - 'देश की एकता को कमजोर करने वाले राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं...'

There was a very good conversation. These (BJP) people are not doing any work. It is important to get united. I just want most of the opposition to get untied. If (the opposition) gets united then it will be in the country’s interest: Bihar CM Nitish Kumar after meeting NCP chief https://t.co/JKPGwOG6ln pic.twitter.com/bJhNzXsPKo

— ANI (@ANI) September 7, 2022