सिद्धारमैया के शपथग्रहण के बाद अब नई पार्लियामेंट उद्घाटन के बायकॉट में दिखेगी विपक्षी एकता

New Parliament Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश में घमासान जारी है. विपक्षी पार्टियां लगातार इसे बॉयकॉट करने की मांग कर रही हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) समेत कई ने पहले ही समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है. इसी सिलसिले से जुड़ी एक खबर सामने आई है. दरअसल, 19 विपक्षी दलों ने बुधवार एक संयुक्त बयान जारी कर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया.

संयुक्त ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए कहा, ‘जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है, तो हम नए भवन में कोई मूल्य नहीं पाते हैं.’