Vice-President Polls 2022: देश के नए उप राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) ने नामांकन दाखिल कर दिया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट (Margaret Alva) अल्वा का मुकाबला NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) से होगा. एक दिन पहले ही जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था. मार्गरेट अल्वा के नॉमिनेशन के दौरान विपक्षी एकता की पूरी झलक दिखी. इस दौरान NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar), कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे.Also Read - Mangal Pandey Birth Anniversary: महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को पीएम मोदी ने किया नमन, युवाओं में जलाई थी देशभक्ति की लौ

Delhi | Opposition's vice-presidential candidate Margaret Alva files her nomination papers at Parliament, in the presence of Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, NCP chief Sharad Pawar and other Opposition leaders

(Pic source: Sansad TV) pic.twitter.com/UxD1ua0LRx

— ANI (@ANI) July 19, 2022