  • Order From Home Ministry Now Vande Mataram Will Be Played Before National Anthem Mandatory In Schools

गृह मंत्रालय का सख्त आदेश- अब राष्ट्रगान से पहले बजेगा पूरा वंदे मातरम्, जन गण मन से पहले गाना पड़ेगा, स्कूलों में भी गाया जाना अनिवार्य

Vande Mataram New Guidelines: ये नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू माने जा रहे हैं, और सभी राज्य सरकारों, स्कूलों तथा संबंधित संस्थाओं को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

Published date india.com Published: February 11, 2026 2:50 PM IST
वंदे मातरम्
वंदे मातरम को लेकर सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये नियम देश में राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसके प्रयोग को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए लाए गए हैं. नए आदेश के मुताबिक सभी सरकारी आयोजनों (government events) और स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ से पहले बजाया या गाया जाना अनिवार्य होगा.

वंदे मातरम् पहले बजेगा

जब दोनों वंदे मातरम् और जन गण मन एक ही कार्यक्रम में बजाए जाएं, तो वंदे मातरम् पहले आएगा, उसके बाद राष्ट्रीय गान. ‘वंदे मातरम्’ बजते समय सभी उपस्थित लोगों को खड़े होकर सम्मान दिखाना अनिवार्य है.

अब ‘वंदे मातरम्’ के सभी 6 छंदों वाले संस्करण (all six stanzas) इस्तेमाल किए जाएंगे.
यह मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, लेकिन पहले केवल पहले दो छंद ही आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होते थे (1937 में कांग्रेस द्वारा कुछ छंद हटाए गए थे).

नया आधिकारिक संस्करण 3 मिनट 10 सेकंड (190 सेकंड) का होगा.

कहाँ-कहाँ अनिवार्य है ‘वंदे मातरम्’

  • सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में.
  • राष्ट्रपति द्वारा आयोजित या उनके द्वारा सम्मानित कार्यक्रमों में जैसे पद्म पुरस्कार समारोह आदि.
  • राष्ट्रपति या राज्यपालों के आगमन और प्रस्थान के समय.
  • ध्वज फहराने/उतारने के समारोहों में.
  • राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में (आकाशवाणी/दूरदर्शन पर).
  • अन्य महत्वपूर्ण सरकारी और राज्य स्तरीय आयोजनों में.
  • सिनेमाघरों (cinema halls) में भी ‘वंदे मातरम्’ बजाया जा सकता है, लेकिन वहाँ खड़े होने की अनिवार्यता नहीं है (standing not mandatory).
  • यह दिशा-निर्देश एक 10 पेज के विस्तृत आदेश के रूप में जारी किए गए हैं, जो राष्ट्रीय गीत के प्रति एकसमान सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं.

    ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष में उठाया गया कदम

    कई रिपोर्ट्स में जिक्र है कि यह कदम ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष में उठाया है और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को मजबूत करने की दिशा में है. ये नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू माने जा रहे हैं, और सभी राज्य सरकारों, स्कूलों तथा संबंधित संस्थाओं को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. यह कदम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा स्रोत रहे इस गीत को उसके पूर्ण रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है.

    वंदे मातरम् पर लिया गया ये फैसला, पिछले दिनों छिड़ी तीखी बहस का परिणाम माना जा रहा है. पिछले दिनों वंदे मातरम् से कुछ लाइनें हटाने पर काफी बहस हुई थी.

