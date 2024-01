Hindi India Hindi

Order Order Is There Any Law In The Country For The Protection Of Domestic Workers

Order Order: क्या Domestic Workers की सुरक्षा के लिए देश में है कोई कानून? यहां मिलेगा सभी सवालों का जवाब

Domestic Workers Rights: असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 22 में कहा गया है कि एक घरेलू नौकर हर साल न्यूनतम 15 दिनों के वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का हकदार है.

Domestic Workers: आए दिन ऐसी खबरें देखने और पढ़ने को मिलती हैं कि फलां आदमी के घर में फलां आदमी ने काम करनी वाली मेड के साथ बदतमीजी की. पिछले साल की बात है. गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. नाबालिग सीमा को उसके मामा काम दिलाने के लिए झारखंड से गुरुग्राम लेकर आए. यहां सीमा मनीष खट्टर और कमलजीत कौर के घर पर काम करने लगी. कमलजीत कौर किसी बात पर नाराज होती तो सीमा को लोहे के गर्म चिमटे से दागती और बुरी तरह पीटती. दोनों पति-पत्नी नंगा करके मारते. ठीक से खाना तक नहीं देते. भूख से बेहाल होकर कई बार कूड़े के डिब्बे से खाना निकालकर खाती. नाबालिग सीमा ने FIR में ये आपबीती बयां की. और सुनो. हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें द्वारका में रहने वाली एक महिला पायलट ने अपने घर में काम करने वाली एक लड़की को ठीक से काम न करने पर मारा था.

अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में डोमेस्टिक वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कोई कानून-कायदा है या ऐसे ही उन पर अत्याचार होता रहेगा और हमारा समाज चुपचाप देखता रहेगा. इन सभी सवालों का जवाब आपको India.com के स्पेशल शो Order Order में मिलेगा.

91 लाख से अधिक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं देश में

डेटा से शुरू करते हैं. वैसे भी कहा जाता है कि कोई बात कहने से पहले तथ्य सही होने चाहिए. केंद्रीय श्रम मंत्रालय के मुताबिक, देश में 91 लाख से अधिक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. ये वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं. बेंगलुरु की कंपनी babajob.com के सर्वे के मुताबिक, डोमेस्टिक वर्कर्स को तय पगार नहीं मिल पाता. वो बीमार पड़ जाएं तो पगार में से पैसे काट लिए जाते हैं. यहां तक कि उन्हें किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती.

क्या डोमेस्टिक वर्कर्स का पगार तय नहीं है?

जब हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार दुबे से पूछा कि क्या डोमेस्टिक वर्कर्स का पगार तय नहीं है? क्या इनकी सुरक्षा को लेकर कोई कानून है? इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा- संसद ने कई बार देश में डोमेस्टिक वर्कर्स की सेवाओं के विनियमन के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश की है लेकिन हर बार, कुछ वजहों से कानून नहीं बन पाया. Domestic Worker (Conditions of Service) Bill, 1959 और House Workers (Conditions of Service) Bill, 1989 वो पहले दो विधेयक हैं जिन्हें संसद में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया. इसके बाद 2004 में Housemaids and Domestic Workers (Conditions of Service and Welfare Bill), 2004 को राज्यसभा में एक Private Member Bill के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन ये भी पारित नहीं हो सका.

सुप्रीम कोर्ट ने कौन-से कदम उठाए?

वैसे सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. ‘बचपन बचाओ बनाम भारत संघ मामले में Delhi High Court ने Child Welfare Committee और दिल्ली महिला आयोग को दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य डोमेस्टिक वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है लेकिन ये सिर्फ उन महिलाओं और बच्चों के लिए हैं जो दिल्ली में रहते और काम करते हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ‘श्रमजीवी महिला समिति बनाम दिल्ली राज्य’ मामले में केंद्र को निर्देश दिया था कि वो ऐसे राज्यों को कोई ग्रांट्स न दें जिन्होंने ‘असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008’ के तहत डोमेस्टिक वर्कर्स को रजिस्टर करना शुरू नहीं किया है. बता दें, इस अधिनियम के तहत उन सभी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं जो ‘असंगठित लेबर’ का हिस्सा हैं. इसमें घर के कामों में हाथ बंटाने वाली डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल है. इस कानून के सेक्शन 22 में कहा गया है कि एक घरेलू नौकर हर साल न्यूनतम 15 दिनों के वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का हकदार है.

मोटा-मोटी इतनी सी बात है कि अब तक डोमेस्टिक वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया है. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मसले पर विचार करेगी और कदम उठाएगी. लेकिन समाज में रहने वालों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं. डोमेस्टिक वर्कर्स भी बड़े-बड़े मकानों में रहने वाले लोगों की तरह ही एक इंसान है. उनका भी सम्मान हो.

