Orgy Of Violence In Manipur From Kashmir And Nehru To Pakistan What Did Amit Shah Say In The Lok Sabha Video

मणिपुर में हिंसा के तांडव, कश्मीर और नेहरू से लेकर पाकिस्तान तक... 10 प्वाइंट में जानें लोकसभा में क्या-क्या बोले अमित शाह | VIDEO

अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा. और नेहरू का नाम लेते हुए कश्मीर और पाकिस्तान का ज़िक्र किया.

Amit Shah Speech During No Confidence Motion in Lok Sabha: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में विपक्ष पर कई सवाल खड़े किये. अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा के तांडव की बात स्वीकार करते हुए नेहरू, कांग्रेस, कश्मीर और पाकिस्तान तक का ज़िक्र अपने भाषण में किया. 10 प्वाइंट में जानें लोकसभा में अमित शाह क्या-क्या बोले…

अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है और इन घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, परंतु इन घटनाओं पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है. महिला का वीडियो कैसे वायरल हुआ. अगर किसी के पास था तो उसे पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया. मणिपुर में छह साल से भाजपा की सरकार है और तब से गत तीन मई तक राज्य में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा था, एक भी बार बंद नहीं हुआ था और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गयी थी. हम मणिपुर के मुद्दे पर संसद में पहले दिन से चर्चा कराने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी. अगर ये मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होते तब कहते कि प्रधानमंत्री जवाब दें. अमित शाह ने कहा कि ‘जवाहर लाल नेहरू सरकार की भूल’ अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है तथा अब वहां कोई एक ‘‘कंकड़’’ भी नहीं फेंक सकता. लोकसभा में अमित शाह ने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार ‘न हुर्रियत से बात करेगी, न जमीयत से बात करेगी और न ही पाकिस्तान करेगी, लेकिन अगर बात करनी होगी तो घाटी से युवाओं से करेगी जो हमारे अपने हैं.’ अमित शाह ने कहा, ‘‘परिवर्तन लाने वाला और युगांतकारी निर्णय मोदी जी ने किया. धारा 370 जवाहरलाल नेहरू सरकार की भूल थी, लेकिन पांच अगस्त, 2019 को इस संसद ने इसे समाप्त कर दिया. कश्मीर से दो झंडे और दो संविधान चले गए और कश्मीर का संपूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ाव कर दिया गया.’’ अमित शाह के अनुसार, ‘‘कहा गया था कि धारा 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी. (आज) किसी कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है. यह नरेन्द्र मोदी सरकार है.’’ अमित शाह ने कांग्रेस का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘इनसे ही प्रेरित एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कि हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो. हम न हुर्रियत से चर्चा करेंगे, न जमीयत से चर्चा करेंगे और न ही पाकिस्तान से चर्चा करेंगे. अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे वो हमारे अपने हैं.’’ अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर आतंकवादियों का जनाजा नहीं निकाला जाता है क्योंकि जो जहां मारा जाता है वहीं दफन किया जाता है. उनका कहना था, ‘‘ क्या पथराव की घटना टीवी पर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है क्योंकि पथराव बंद हो गया.’’ अमित शाह ने कहा, ‘‘कश्मीर पर शासन किसने किया? तीनों परिवारों ने शासन किया. महबूबा मुफ्ती का परिवार, फारूक अब्दुल्ला का परिवार और गांधी परिवार. लेकिन ये लोग पंचायत चुनाव नहीं करा सके.’’ गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को मन के साथ भारत के साथ जोड़ा है. उनका कहना था कि इस सरकार में पूर्वोत्तर के साथ दिल की दूरी कम की है. कोई प्रधानमंत्री 50 बार पूर्वोत्तर नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नौ साल में 50 से अधिक बार इस क्षेत्र में गए.

