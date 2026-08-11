रात 12 बजे से तेल पर 'अनाथ और विधवा सेस', कांग्रेस शासित इस राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Orphan and Widow Cess: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. पेट्रोल की कीमत 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाएगी. बढ़ी कीमतें आज मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी. हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेट्रोल पर अनाथ और विधवा सेस (cess) लगाया है, जिससे कीमतों में ये बदलाव आया है. यह सेस हाई-स्पीड डीजल पर भी लगाया जाएगा. राजधानी शिमला में पेट्रोल का दाम 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.
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कांगड़ा: 101.42 प्रति लीटर
सोलन: 100.97 प्रति लीटर
ऊना: 100.57 प्रति लीटर
चंबा: 102.62 प्रति लीटर
शिमला: 102.45 प्रति लीटर
मंडी: 101.51 प्रति लीटर
सिरमौर: 102.39 प्रति लीटर
अनाथ और विधवा सेस, राज्य स्तर पर लगाया गया एक विशेष सेस है. यह सेस हिमाचल प्रदेश VAT Act, 2005 की धारा 6-A के तहत लगाया गया है. अप्रैल में विधानसभा से पारित संशोधन कानून के बाद सरकार ने इसकी दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की गई है. इसका सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है. राज्य सरकार के इस फैसले से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण की योजनाओं में किए जाने की बात कही जा रही है.
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