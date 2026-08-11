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रात 12 बजे से तेल पर 'अनाथ और विधवा सेस', कांग्रेस शासित इस राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Orphan and Widow Cess: हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार रात (11 अगस्त) से पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 11, 2026, 11:23 PM IST
रात 12 बजे से तेल पर 'अनाथ और विधवा सेस', कांग्रेस शासित इस राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
अनाथ और विधवा सेस, राज्य स्तर पर लगाया गया एक विशेष सेस है. (photo credit, IANS, for representation only)
  • पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर ‘अनाथ और विधवा सेस’
  • मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी नई कीमतें

Orphan and Widow Cess: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. पेट्रोल की कीमत 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाएगी. बढ़ी कीमतें आज मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी. हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेट्रोल पर अनाथ और विधवा सेस (cess) लगाया है, जिससे कीमतों में ये बदलाव आया है. यह सेस हाई-स्पीड डीजल पर भी लगाया जाएगा. राजधानी शिमला में पेट्रोल का दाम 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

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हिमाचल में पेट्रोल की मौजूदा कीमतें

कांगड़ा: 101.42 प्रति लीटर

सोलन: 100.97 प्रति लीटर

ऊना: 100.57 प्रति लीटर

चंबा: 102.62 प्रति लीटर

शिमला: 102.45 प्रति लीटर

मंडी: 101.51 प्रति लीटर

सिरमौर: 102.39 प्रति लीटर

क्या है अनाथ और विधवा सेस

अनाथ और विधवा सेस, राज्य स्तर पर लगाया गया एक विशेष सेस है. यह सेस हिमाचल प्रदेश VAT Act, 2005 की धारा 6-A के तहत लगाया गया है. अप्रैल में विधानसभा से पारित संशोधन कानून के बाद सरकार ने इसकी दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की गई है. इसका सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है. राज्य सरकार के इस फैसले से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण की योजनाओं में किए जाने की बात कही जा रही है.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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