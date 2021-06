हैदराबाद: इंडियन एयरफोर्स चीफ ( Air Force Chief Air Marshal) आरकेएस भदौरिया (RKS Bhadauria) ने शनिवार को भारत-चीन के मुद्दों पर कहा, भारत की वायुसेना की ताकत जो एक साल पहले थी, आज उससे कहीं ज्यादा है. एलएसी पर चीन के विवाद के बीच एयर चीफ मार्शल आरके सिंह भदौरिया ने कहा, एक साल पहले जब ये हुआ था हमने तैनाती की थी. उसके बाद एक साल में हमारी ताकत को कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं है. इस एक साल में हमने भी कदम उठाए हैं और काम किया है. हमारी क्षमता जो एक साल पहले थी आज उससे कहीं ज्यादा. साथ ही उन्‍होंने कहा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर चर्चा चल रही है. क्षमता बढ़ाने के लिहाज से राफेल और LCA के बाद हमने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं, उसमें AMCA का सबसे बड़ा है. 5 वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो देश में बनेगा, उसका निर्णय ले लिया गया है. इसे DRDO करेगा. Also Read - COVID19 Cases Today: 74 दिनों में कोरोना के सबसे कम एक्‍ट‍िव केस, आज 60,753 नए मामले, 1647 मौतें दर्ज



वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड (सीजीपी) को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना (आईएएफ) प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल करके परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है. उन्‍होंने कहा, ”वायुसेना परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है. हमारे अभियानों के हर पहलू में प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू शक्ति का जितनी तेजी से समावेश अब हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ.”

पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा, अगले दौर के लिए बातचीत चल रही है. कमांडर स्तर की वार्ता का प्रस्ताव है और निर्णय लिए जाएंगे. पहला प्रयास बातचीत जारी रखने और संतुलन बनाए रखने, टकराव वाले प्‍वाइंट को हटाने और इसे डी-एस्केलेशन के साथ पालन करने का है.

Talks are on for next round. There’s proposal for Commander-level talks&decisions will be taken. 1st attempt is to continue with talks &do disengagement of balance friction points & follow it with de-escalation:Air Force Chief Air Marshal RKS Bhadauria on Eastern Ladakh situation pic.twitter.com/QXv3jW3ae6

