President Ram Nath Kovind, Ram Nath Kovind, India,नई दिल्ली: निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रविवार को देर शाम, राष्ट्र के नाम अपने विदाई संबोधन में कहा कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार हो रहा है. उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार हो रहा है.Also Read - द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ, 21 तोपों की सलामी समेत जानें कार्यक्रम में क्या-क्या होगा- Explained

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि प्रकृति मां गहरी पीड़ा में है और जलवायु संकट इस ग्रह के भविष्य को खतरे में डाल सकता है. उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये आर्थिक सुधारों के साथ, नागरिकों को उनकी क्षमता का एहसास कराकर उन्हें समृद्ध बनायेंगे. बता दें कि निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी. Also Read - चीन-पाकिस्तान ने सीपीईसी का हिस्दासेदार बनने के लिए अन्य देशों को भी दिया न्योता

#WATCH | I believe that the National Education policy will go a long way in making it possible for young Indians to connect with their heritage… I firmly believe that our country is getting equipped to make the 21st century, the century of India: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/hScAyN4Lnh

— ANI (@ANI) July 24, 2022