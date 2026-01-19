Hindi India Hindi

Over 100 School Buildings Found Unsfae For Student Many To Be Completely Razed In Dehradun

इस शहर के 100 से ज्यादा स्कूल बच्चों के लिए अनसेफ, हालत हो चुकी है जर्जर! 96 को जल्द ही किया जाएगा ध्वस्त- जानें पूरा मामला

Dehradun News Today: जानकारी तब सामने आई जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) सविन बंसल ने शिक्षा विभाग से स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा.

Uttarakhand News: उत्तराखंड के देहरादून जिले में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है. इन स्कूलों को वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए अनसेफ करारा दिया गया है. यह जानकारी तब सामने आई जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) सविन बंसल ने शिक्षा विभाग से स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा. रिपोर्ट में पता चला कि सर्वे की गई 104 स्कूल बिल्डिंग में से 96 बिल्डिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से असुरक्षित थीं. इसके बाद जिला अधिकारियों ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कदम उठाए. प्रशासन की तरफ से जल्द ही इन 96 स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.

किये गये वैकल्पिक इंतजाम

प्रभावित 63 स्कूलों के लिए पहले ही वैकल्पिक इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि छात्र बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. वहीं, 16 स्कूलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा 17 स्कूलों को आंशिक रूप से इस्तेमाल के लायक नहीं बताया गया है. इन मामलों में इमारतों के सिर्फ सबसे ज्यादा जोखिम वाले हिस्सों को गिराने की योजना है, जबकि स्कूल का बाकी हिस्सा अगर सुरक्षित है तो चालू रहेगा.

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने असेसमेंट में अहम भूमिका निभाई और ऐसी इमारतों की पहचान की जो या तो मरम्मत से परे थीं या जिन्हें तुरंत दखल की जरूरत थी. उनकी सिफारिशों के आधार पर अधिकारियों ने इमारतों को गिराने और सुरक्षा उपायों में तेजी लाने के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. बंसल ने कहा कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बेकार और आंशिक रूप से बेकार स्कूल बिल्डिंगों के बारे में दिए गए असेसमेंट के आधार पर 1 करोड़ रुपये की रकम मंज़ूर की गई है ताकि तोड़ने और जरूरी सुरक्षा उपायों में कोई देरी न हो.

कुछ स्कूलों की लगातार होगी निगरानी

आठ मामलों में तोड़ने को जरूरी नहीं समझा गया, जिससे उन स्कूलों को वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन उनकी लगातार निगरानी की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी जोखिम भरी बिल्डिंग में पढ़ाई-लिखाई की एक्टिविटी नहीं की जाएगी. अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को सिस्टमैटिक और अर्जेंट बताया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित रूप से जगह देने पर खास ध्यान दिया गया. बिल्डिंग के असेसमेंट से लेकर तोड़ने और दूसरी जगह ले जाने तक हर कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारदर्शिता से किया जा रहा है.

नौनिहालों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

प्रभावित स्कूलों के माता-पिता और टीचर्स को स्थिति के बारे में अपडेट दिए गए और बदलाव के दौर से गुजर रहे स्कूलों को अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया गया. प्रशासन ने कहा कि जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा और अपडेट शेयर किए जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ ही देहरादून के सरकारी स्कूलों में सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के पटरी पर रहने की उम्मीद है. नौनिहालों के जीवन से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का हवाला देते हुए बंसल ने कहा कि किसी भी विद्यालय के जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होगा और प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

