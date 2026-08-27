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पंजाब में सरकारी कामकाज ठप्प, अचानक हड़ताल पर क्यों चले गए राज्य के 3 लाख कर्मचारी

गुरुवार को पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित दिख रहा है. राज्य के 3 लाख कर्मचारी अपने वेतन से जुड़ी खास मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 27, 2026, 12:19 PM IST
Punjab on Strike
पंजाब में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर
  • महंगाई भत्ते (DA) की मांग को लेकर कर्मचारी कर रहे हड़ताल
  • बीते कई साल से कर्मचारियों को नहीं मिला महंगाई भत्ता
  • सरकारी कर्मचारियों के DA के रूप में ₹20,161 करोड़ बकाया
  • आज CM भगवंत मान की इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों संग मीटिंग

Punjab Government Employees on Strike: पंजाब में आज गुरुवार (27 अगस्त 2026) को 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसके चलते राज्य के सभी लगभग सभी सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिला है और इस मांग को लेकर ही उन्होंने आज हड़ताल पर जाने कका फैसला किया. हड़ताल पर गए कर्मचारियों में सभी विभागों, बोर्ड और निगम के कर्मी शामिल हैं.

महंगाई भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल

कई साल से बकाया पड़े महंगाई भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज सभी जिला कार्यालयों, तहसीलों और ब्लॉक स्तर के ऑफिसों के बाहर अपनी इस मांग को लेकर एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. उन्हें इसमें करीब 4 लाख पेंशनर्स का भी साथ मिलेगा. इस ‘महा-हड़ताल’ का प्रभाव सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और शैक्षिक संस्थानों पर भी पड़ रहा है. हालांकि बाजार, निजी ऑफिस, निजी और सार्वजनिक यातायात के लिए चलने वाली बसों और अन्य आपातकाली सेवाओं पर इस हड़ताल का असर नहीं है.

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₹20,161 करोड़ का DA बकाया

कर्मचारी यूनियनों के मुताबिक, 20,161 करोड़ रुपये का उनका महंगाई भत्ता लंबे समय से लंबित पड़ा है. इसमें से करीब 6000 करोड़ रुपये साल 2021 से ही बकाया हैं, जबकि बाकी के 14,161 करोड़ रुपये इससे पहले से बकाया हैं, जब आप सरकार सत्ता में आई थी.

कर्मचारी संगठनों के साथ वित्त मंत्री की बैठक

पंजाब में कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 42 प्रतिशत डीए मिलता है, जबकि कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाना चाहिए. हड़ताल से एक दिन पहले राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मामलों को सुलझाने के लिए बनी कैबिनेट की उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले को सुलझाने के मकसद से कर्मचारियों संगठनों के साथ चंडीगढ़ में कई दौर की मीटिंग भी की थी.

इस मुद्दे पर आज CM भगवंत मान की मीटिंग

उन्होंने कहा था, ‘भगवंत मान सरकार पूरी सहानुभूति के साथ आपकी मांगों के साथ है. आपकी ज्यादा मुख्य मांगों को पर काम शुरू भी हो चुका है और वह प्रक्रिया में है.’ हड़ताल के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आज बाद में जालंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस (PAP) कॉम्प्लेक्स में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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