पंजाब में सरकारी कामकाज ठप्प, अचानक हड़ताल पर क्यों चले गए राज्य के 3 लाख कर्मचारी

Punjab Government Employees on Strike: पंजाब में आज गुरुवार (27 अगस्त 2026) को 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसके चलते राज्य के सभी लगभग सभी सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिला है और इस मांग को लेकर ही उन्होंने आज हड़ताल पर जाने कका फैसला किया. हड़ताल पर गए कर्मचारियों में सभी विभागों, बोर्ड और निगम के कर्मी शामिल हैं.
कई साल से बकाया पड़े महंगाई भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज सभी जिला कार्यालयों, तहसीलों और ब्लॉक स्तर के ऑफिसों के बाहर अपनी इस मांग को लेकर एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. उन्हें इसमें करीब 4 लाख पेंशनर्स का भी साथ मिलेगा. इस ‘महा-हड़ताल’ का प्रभाव सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और शैक्षिक संस्थानों पर भी पड़ रहा है. हालांकि बाजार, निजी ऑफिस, निजी और सार्वजनिक यातायात के लिए चलने वाली बसों और अन्य आपातकाली सेवाओं पर इस हड़ताल का असर नहीं है.
कर्मचारी यूनियनों के मुताबिक, 20,161 करोड़ रुपये का उनका महंगाई भत्ता लंबे समय से लंबित पड़ा है. इसमें से करीब 6000 करोड़ रुपये साल 2021 से ही बकाया हैं, जबकि बाकी के 14,161 करोड़ रुपये इससे पहले से बकाया हैं, जब आप सरकार सत्ता में आई थी.
पंजाब में कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 42 प्रतिशत डीए मिलता है, जबकि कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाना चाहिए. हड़ताल से एक दिन पहले राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मामलों को सुलझाने के लिए बनी कैबिनेट की उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले को सुलझाने के मकसद से कर्मचारियों संगठनों के साथ चंडीगढ़ में कई दौर की मीटिंग भी की थी.
उन्होंने कहा था, ‘भगवंत मान सरकार पूरी सहानुभूति के साथ आपकी मांगों के साथ है. आपकी ज्यादा मुख्य मांगों को पर काम शुरू भी हो चुका है और वह प्रक्रिया में है.’ हड़ताल के बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आज बाद में जालंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस (PAP) कॉम्प्लेक्स में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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