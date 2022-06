Railways, Railway News, trains, Agnipath Scheme, Agnipath: अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के कारण आज सोमवार को करीब 595 से अधिक ट्रेनें रद्द की गईं. 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. भारतीय रेलवे ने आज एक बयान में कहा है कि,अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के कारण आज 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेनों सहित 595 से अधिक ट्रेनें रद्द और 4 मेल एक्सप्रेस और 6 यात्री ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहीं.Also Read - ताल ठोक के: अग्निपथ के विरोध में हो रहे तांडव पर बुलडोजर कब ? CM योगी से सवाल | Watch Video

Over 595 trains including 208 mail express and 379 passenger trains cancelled and 4 mail express and 6 passenger trains partially cancelled today due to agitations against #AgnipathScheme: Indian Railways

