Omicron cases in India Update: दुनियाभर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चिंता ओमीक्रोन (Omicron) के मामलों का आंकड़ा भारत में अब तक कुल 25 पहुंच गया है. इन सभी पाए गए मामलों में हल्के लक्षण हैं. कुल वेरियंट्स में से 0.04% से कम का पता चला है. यह बात आज शुक्रवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कही. इसके साथ ही उन्‍होंने देश के दो राज्‍यों केरल और महाराष्‍ट्र से सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर चिंता जताई है.Also Read - Covid19: देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8503 नए मामले सामने आए, 624 की मौत

Overall 25 Omicron cases in the country so far. All detected cases have mild symptoms. Less than 0.04% of total variants detected: Lav Agarwal, Joint Secy, Union Health Ministry pic.twitter.com/UJV1NGsVi5

— ANI (@ANI) December 10, 2021