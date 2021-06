Hyderabad Video Viral: हैदराबाद में तेज रफ्तार एक लग्जरी कार ने पीछे से ऑटो को टक्कर से मार दी. इस हादसे में ऑटो में सवार एक यात्री की मौत हो गई. घटना सायबराबाद के इनऑर्बिट मॉल के पास 27 जून की है. सायबराबाद पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर नशे में था जब उसने मॉल के पास एक ऑटो को भीषण टक्कर मार दी. पुलिस ने इस संबंध ने ड्राइवर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - Kiss पर मचा बवाल, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री Matt Hancock का सहकर्मी से लिपलॉक का वीडियो हुआ वायरल, जानिए फिर...

घटना के वक्त कार में ड्राइवर के अलावा उसके पिता और एक अन्य शख्स मौजूद था. सभी एक पार्टी से घर लौट रहे थे और नशे में धुत थे. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्की बारिश में एक ऑटो जा रहा है तभी पीछे से तेज रफ्तार में आती एक लग्जरी कार ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो हवा में उछलते हुए दूसरी तरह जा गिरा और इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई. कार बिना रुके तेजी से घटनास्थल से निकल गई.

यहां देखें वीडियो-

#WATCH | Hyderabad: Overspeeding luxury car hits auto from behind on the rain-drenched road near Cyberabad's Inorbit Mall on June 27. A passenger riding in the auto was killed in the incident. pic.twitter.com/o3qpdEk0pp

— ANI (@ANI) June 29, 2021