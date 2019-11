नई दिल्लीः पिछले एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में प्रदूषण की हालत गंभीर बनी हुई है. हालत यह है कि दिल्ली पूरी तरह से एक गैस चेंबर में बदल चुकी है. लोग अपने अपने तरीके से इस जानलेवा प्रदूषण से बचने के उपाय खोज रहे हैं. सरकार ने प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखकर स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं. वहीं एक बार फिर से राजधानी में ऑड-इवन को शुरू किया गया है. आलम यह है कि लोगों को सांस तक लेने में समस्या हो रही है. अभी तक लोग शुद्ध पानी खरीद रहे थे लेकिन अब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आक्सीजन तक खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं.

दिल्ली में शुद्ध आक्सीजन देने के लिए कई जगहों पर ऑक्सीजन के बार खलने लगे हैं. ऐसा ही एक बार है दिल्ली के साकेत में यहां 15 मिनिट के ऑक्सीजन की कीमत 300 रुपए है. ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी लेकिन ये सच है. बार की मैनेजर बोनी इरमिंग का कहना है कि प्रदूषण अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शुद्ध हवा कहीं रह ही नहीं गई है.

Delhi: An oxygen bar in Saket, ‘Oxy Pure’ is offering pure oxygen to its customers in seven different aromas (lemongrass, orange, cinnamon, spearmint, peppermint, eucalyptus, & lavender), at a time when Air Quality Index (AQI) in the city is in ‘severe’ category. pic.twitter.com/dZuVnY03jn

— ANI (@ANI) November 14, 2019