Oxygen crisis in Delhi: quota increased Oxygen is scheduled to come from Odisha by air routeदिल्ली में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति और ऑक्सीजन संकट के बीच एक अच्छी खबर है. महानगर में अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन संकट खत्म होने वाला है. दिल्ली में हवाई मार्ग के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की जा रही है.

इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन का संकट है. ोकेंद्र सरकार हर राज्य के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय करती है. दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक हमें हर रोज करीब 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि पहले केंद्र सरकार ने 378 टन का कोटा तय किया था. कल केंद्र ने इस कोटो को बढ़ाकर 480 टन कर दिया. लेकिन हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है. हम कोटो बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अभारी हैं.

In our increased quota, Oxygen is scheduled to come from Odisha too. So it will take some time for Oxygen to reach Delhi. We are making an effort to see if we can bring Oxygen from there by air route: Delhi CM Arvind Kejriwal#COVID19

