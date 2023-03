OYO के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की गुरुग्राम में 20वीं मंजिल से गिरकर मौत

ओयो रूम्स (Oyo Rooms) के संस्थापक रितेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal) के पिता रमेश अग्रवाल (Ramesh Agarwal) की गुड़गांव में एक इमारत की 20वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. रमेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ अपार्टमेंट में रहते थे. रितेश अग्रवाल इस बिल्डिंग में नहीं रहते थे. बता दें कि यह दुखद घटना रितेश अग्रवाल की शादी के ठीक तीन दिन बाद हुई है. रितेश अग्रवाल ने दिल्ली में फार्मेशन वेंचर्स की निदेशक गीतांशा सूद से शादी की थी, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया था.

Ramesh Agarwal (father of Oyo founder Ritesh Agarwal) died after falling off the 20th floor in DLF The Crest, Sector 54, Gurugram. Inquest report u/s 174 CrPC carried out. A team along with SHO sec 53 visited the place of occurrence. Postmortem done & body handed over: Virender… https://t.co/IWfXh2cH1O — ANI (@ANI) March 10, 2023