ईटानगर/नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना के रूस निर्मित एएन-32 विमान को तलाशने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अभियान मंगलवार को जारी रहा. इस अभियान में बड़ी संख्या में विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिकों को लगाया गया है. लापता विमान का पता लगाने के लिए उपग्रह के जरिए ली गई तस्वीरों की भी मदद ली जा रही है. एएन-32 सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों वाले मेंचुका के पास लापता हो गया था. इलाके में घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र हैं, जिससे तलाश अभियान चुनौतीपूर्ण बन गया है. तलाशी अभियान में इसरो के कार्टोसैट और रिसैट उपग्रह मेंचुका के आसपास के इलाकों की तस्वीरें ले रहे हैं ताकि बचाव कर्मियों को विमान का पता लगाने में मदद मिले.

इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट चीनी सीमा के पास लापता, 13 लोग सवार थे

ये अत्‍याधुनिक विमान तलाशी अभियान में लगाए

अधिकारियों ने बताया कि लापता विमान का पता लगाने के लिए एमआई-17 और थलसेना के एएलएच हेलि‍कॉप्टरों के अलावा सी-130 जे, एएन-32 सहित अत्याधुनिक सेंसरों से लैस विमान और समुद्र में लंबी दूरी तक टोह लेने में सक्षम भारतीय नौसेना के पी8आई विमान को तैनात किया गया है.

सैनिकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई

भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी ने कहा कि विमान पर सवार रहे सभी वायु सैनिकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और लापता विमान की तलाश में हुई प्रगति के बारे में उन्हें नियमित तौर पर जानकारियां दी जा रही हैं.

लपाता एएन-32 को एवियोनिक्स एवं रडारों से लैस करना बाकी था

सैन्य सूत्रों ने बताया कि बचाव कर्मियों को लापता विमान में आपात स्थिति के समय ठिकाना तलाशने के लिए लगी बत्ती से कोई संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि विमान का यह उपकरण काम नहीं कर रहा हो. लापता हुए विमान को नवीनतम एवियोनिक्स एवं रेडारों से लैस करना बाकी था. हालांकि, कुछ एएन-32 विमानों में यह व्यवस्था की जा चुकी है.

Group Captain Anupam Banerjee, IAF spox on missing IAF AN-32 Aircraft: Today P-8I aircraft of Navy also joined in search op. Army personnel are doing ground search&joined in with ALH Helicopter. Navy joined at P-8I. Local police&admn are helping Air Force to locate the aircraft. pic.twitter.com/vsbPoZHhV2

— ANI (@ANI) June 4, 2019