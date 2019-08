नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बुधावार देर शाम नाटकीय ढंग से कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे और दावा किया कि वह कानून से ‘भाग’ नहीं रहे हैं एवं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय के मीडिया हॉल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह दावा किया. उधर, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के बाद पी. चिदंबरम जोर बाग स्थित अपने आवास पहुंचे. इसके कुछ ही देर बाद सीबीआई की टीम उनके आवास पहुंच गई.

#WATCH Congress leader P Chidambaram at AICC HQ says, “In INX Media case, I’ve not been accused of any offence nor any one else incl any member of my family. There is no charge sheet filed by either ED or CBI before a competent court.” pic.twitter.com/sIVltpVDIT — ANI (@ANI) August 21, 2019

कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान चिदंबरम के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे. संवाददाताओं से बातचीत के फौरन बाद चिदंबरम राजधानी के सभ्रांत इलाके जोरबाग स्थित अपने आवास पर पहुंच गये. इसी आवास पर कल रात प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनके नाम से एक नोटिस चस्पा किया था. चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्रता है. मैंने स्वतंत्रता का चुनाव किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ जिससे बहुत लोगों को चिंता हुई और भ्रम की स्थिति पैदा हुई.

P Chidambaram: I was aghast that I was accused of hiding from the law, on the contrary, I was seeking protection of law. My lawyers tell that cases will be listed on Friday. I bow down to orders of SC. I respect law even if it is applied with an unequal hand by probe agencies. pic.twitter.com/4ErWZXuI0l — ANI (@ANI) August 21, 2019



मैं किसी अपराध का आरोपी नहीं

चिदंबरम ने कहा कि मैं किसी अपराध का आरोपी नहीं हूं. मेरे परिवार का कोई सदस्य इस मामले में आरोपी नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि बड़ा अपराध हुआ है और उनके एवं उनके बेटे ने अपराध किया है. यह सब झूठ है. चिदंबरम ने कहा कि मैंने अग्रिम जमानत की मांग की. मेरे वकीलों ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई कि सुनवाई की जाए. मैं पूरी रात वकीलों के साथ काम कर रहा था. आज पूरे दिन भी वकीलों के साथ काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि मैं कानून से बच नहीं रहा था, कानून के संरक्षण का प्रयास कर रहा था. मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं. मैं कानून का पालन करूंगा. मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि जांच एजेंसियां भी कानून का सम्मान करेंगी.

यह रहा घटनाक्रम

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी मंगलवार को चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पां कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया. इसके जवाब में चिदंबरम की कानूनी टीम ने कहा कि नोटिस में कानून के उन प्रावधानों का जिक्र नहीं किया गया है जिनके तहत उन्हें तलब किया गया. साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय में बुधवार सुबह उनकी याचिका पर सुनवाई होने से पहले कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने की अपील भी की. सीबीआई की टीम बुधवार को सुबह एक बार फिर चिदंबरम के आवास पहुंची थी. ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है. चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से बुधवार कोई भी राहत नहीं मिली. शीर्ष अदालत अब पूर्व वित्त मंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.