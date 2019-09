नई दिल्‍ली: दिल्‍ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए. इसके बाद जब पुलिस उन्‍हें अपने वाहन से तिहाड़ जेल ले जा रही थी, तो अंदर से ही हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे. जहां उनके समर्थक रोड किनारे से चिदंबरम को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे. कांग्रेस के सीनियर नेता के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया.

अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को उनकी दवाइयां अपने साथ जेल में ले जाने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल के अलग प्रकोष्ठ में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है.

INX मीडिया केस: कोर्ट ने पी चिदंबरम को 19 सितंबर के लिए तिहाड़ जेल भेजा

बता दें कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी.

