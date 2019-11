नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है.

न्यायमूर्ति कैत ने आगे कहा, “प्रथमदृष्ट्या लगता है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्होंने अपराध में सक्रिय और मुख्य भूमिका निभाई है.” धनशोधन मामले की जांच करने वाली जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

INX Media Case:Former union minister P Chidambaram to be produced through video conferencing in a Delhi court shortly. His judicial custody is ending today in the case. (file pic) pic.twitter.com/ILS974l5AE

— ANI (@ANI) November 13, 2019