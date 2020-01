Padma Award 2020: पूर्व केंद्रीय मंत्रियों-अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जार्ज फर्नांडीस, ओलंपिक मुक्केबाज मैरी कॉम, मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरूद्ध जगन्नाथ को इस साल गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन, ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू, नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस सी जमीर और जम्मू कश्मीर के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग को पद्म भूषण से नवाजा गया है.

अधिकारियों ने बताया कि जेटली, स्वराज और पर्रिकर को पद्मविभूषण मरोणोपरांत दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक इस साल 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सात प्रमुख हस्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है जबकि पद्मभूषण के लिए 16 और पद्मश्री के लिए 118 लोग चुने गये हैं. मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, एससी जमीर, अनिल प्रकाश जोशी और जगदीश सेठ को पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा. छह बार की विश्व चैम्पियन मुक्केबाज एमसी मेरीकाम को शनिवार को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘पद्म विभूषण’ के लिये और बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधू को पद्म भूषण सम्मान के लिये चुना गया.



पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए आठ खिलाड़ी

पद्म पुरस्कारों के लिए कुल आठ खिलाड़ियों को चुना गया है जिसमें पद्म श्री के लिए छह नामों की घोषणा की गयी है. सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले नामों की घोषणा की. छत्तीस साल की मुक्केबाज मेरीकाम राज्यसभा की सदस्य भी है. उन्होंने अपने शानदार करियर में छह बार विश्व चैम्पियन बनने के अलावा 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है. चौबीस साल की सिंधू ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और वह विश्व चैम्पियन बनने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. विश्व चैम्पियनशिप में पिछले साल स्वर्ण जीतने वाली सिंधू ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दो रजत और कांस्य पदक भी हासिल की है.

पद्म श्री पुरस्कार के लिए छह नामों की घोषणा

पद्म श्री पुरस्कार के लिए जिन छह नामों की घोषणा की गयी है उनमें क्रिकेटर जहीर खान, भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, पूर्व हाकी खिलाड़ी एम.पी. गणेश, निशानेबाज जीतू राय, भारतीय महिला फुटबाल टीम की पूर्व कप्तान ओनाम बेमबेम देवी और तीरंदाज तरुणदीप राय शामिल हैं. इस साल सात प्रमुख हस्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है जबकि पद्मभूषण के लिए 16 और पद्मश्री के लिए 118 लोग चुने गये हैं.

