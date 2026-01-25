By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Padma Awards Full List: इनके सिर पर सजेगा पद्म सम्मान का ताज, सरकार ने जारी की लिस्ट
Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले, इस साल के पद्म पुरस्कारों की एक अस्थायी सूची जारी की गई है, जिसमें देश के 45 गुमनाम नायकों का नाम शामिल है.
Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है और इसकी एक शुरुआती सूची भी सामने आ गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार देने की तैयारी है. इस सूची में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, इलाज, कला और जनसेवा से जुड़े कई लोगों के नाम हैं. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए अंके गौड़ा, बृजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकर, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के. पाजनिवेल जैसे नाम शामिल हैं.
पद्म पुरस्कार पाने वालों की पूरी लिस्ट-
पद्म विभूषण
धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)
के टी थॉमस
एन राजम
पी नारायणन
वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)
पद्म भूषण
अलका याग्निक
भगत सिंह कोश्यारी
कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी
ममूटी
नोरी दत्तात्रेयु
पीयूष पांडे (मरणोपरांत)
एस के एम मैइलानंदन
शतावधानी आर गणेश
शिबू सोरेन (मरणोपरांत)
उदय कोटक
वी के मल्होत्रा (मरणोपरांत)
वेल्लापल्ली नटेसन
विजय अमृतराज
पद्म श्री
ए ई मुथुनायगम
अनिल कुमार रस्तोगी
अंके गौड़ा एम
अर्मिदा फर्नांडीज
अरविंद वैद्य
अशोक खाड़े
अशोक कुमार सिंह
अशोक कुमार हलधर
बलदेव सिंह
भगवानदास रायकवार
भारत सिंह भारती
भिकल्या लड़क्या ढिंडा
बिश्व बंधु (मरणोपरांत)
बृज लाल भट
बुद्ध रश्मि मणि
बुधरी ताती
चंद्रमौली गद्दामनुगु
चरण हेम्ब्रम
चिरंजी लाल यादव
दीपिका रेड्डी
धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या
गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद
गफरुद्दीन मेवाती जोगी
गंबीर सिंह योनजोन
गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)
गायत्री बालासुब्रमण्यम
रंजनी बालासुब्रमण्यम
गोपाल जी त्रिवेदी
गुडुरु वेंकट राव
एच वी हांडे
हैली वार
हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)
हरिचरण सैकिया
हरमनप्रीत कौर भुल्लर
इंदरजीत सिंह सिद्धू
जनार्दन बापूराव बोथे
जोगेश देउरी
जुजर वासी
ज्योतिष देबनाथ
के पजानिवेल
के रामासामी
के विजय कुमार
कबिंद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)
कैलाश चंद्र पंत
कलामंडलम विमला मेनन
केवल कृष्ण ठकराल
खेम राज सुंदरियाल
कोल्लाकल देवकी अम्मा जी
कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम
कुमार बोस
कुमारसामी थंगराज
लार्स-क्रिश्चियन कोच
लिउडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा
माधवन रंगनाथन
मगंती मुरली मोहन
महेंद्र कुमार मिश्रा
महेंद्र नाथ रॉय
ममीडाला जगदीश कुमार
मंगला कपूर
मीर हाजीभाई कसमभाई
मोहन नागर
नारायण व्यास
नरेश चंद्र देव वर्मा
निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
नूरुद्दीन अहमद
ओथुवार थिरुथानी स्वामीनाथन
पद्मा गुरमेत
पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी
पोखिला लेखथेपी
प्रभाकर बसवप्रभु कोरे
प्रतीक शर्मा
प्रवीण कुमार
प्रेम लाल गौतम
प्रोसेनजीत चटर्जी
पुन्नियामूर्ति नटेसन
आर कृष्णन (मरणोपरांत)
आर वी एस मणि
रबीलाल टुडू
रघुपत सिंह (मरणोपरांत)
रघुवीर तुकाराम खेडकर
राजस्थानी कलिअप्पा गौंडर
राजेंद्र प्रसाद
रामा रेड्डी मामिडी (मरणोपरांत)
राममूर्ति श्रीधर
रामचंद्र गोडबोले
सुनीता गोडबोले
रतिलाल बोरिसागर
रोहित शर्मा
एस जी सुशीलम्मा
सांग्युसांग एस पोंगेनर
संत निरंजन दास
सरत कुमार पात्रा
सरोज मंडल
सतीश शाह (मरणोपरांत)
सत्यनारायण नुवाल
सविता पुनिया
शफी शौक
शशि शेखर वेम्पति
श्रीरंग देवबा लाड
शुभा वेंकटेश अयंगर
श्याम सुंदर
सिमांचल पात्रो
सिवशंकरी
सुरेश हनागावडी
स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज
टी टी जगन्नाथन (मरणोपरांत)
तगा राम भील
तरुण भट्टाचार्य
तेची गुबिन
थिरुवारूर बक्थावत्सलम
तृप्ति मुखर्जी
वीझिनाथन कामकोटि
वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री
व्लादिमेर मेस्तविरिशविली (मरणोपरांत)
युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत)
क्यों दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार?
पद्म पुरस्कार, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के बड़े नागरिक सम्मान हैं. इनकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी. हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है. ये पुरस्कार अच्छे और खास काम के लिए दिए जाते हैं. कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक सेवा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को यह सम्मान मिलता है.
