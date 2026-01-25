Hindi India Hindi

Padma Awards 2026 Govt Of India Announced Preliminary Name List Of Padma Awardees See List

Padma Awards Full List: इन 45 गुमनाम नायकों के सिर पर सजेगा पद्म सम्मान का ताज, सरकार ने जारी की लिस्ट

Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले, इस साल के पद्म पुरस्कारों की एक अस्थायी सूची जारी की गई है, जिसमें देश के 45 गुमनाम नायकों का नाम शामिल है.

Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है और इसकी एक शुरुआती सूची भी सामने आ गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार देने की तैयारी है. हालांकि, पूरी और आधिकारिक सूची सरकार की ओर से शाम को जारी की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस शुरुआती सूची में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, इलाज, कला और जनसेवा से जुड़े कई लोगों के नाम हैं. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए अंके गौड़ा, बृजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकर, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के. पाजनिवेल जैसे नाम शामिल हैं.

पद्म पुरस्कार पाने वालों की पूरी लिस्ट-

अंके गौड़ा आर्मिडा फर्नांडिस भगवानदास रायकर भिकलिया लडक्या धिंडा बृज लाल भट्ट बुधरी ताती चरण हेम्ब्रम चिरंजी लाल यादव धार्मिकलाल चुनीलाल पंड्या गफरुद्दीन मेवाती जोगी हेली वार इंदरजीत सिंह सिद्धू के. पाजनिवेल कैलाश चंद्र पंत खेम राज सुंद्रियाल कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी कुमारस्वामी थंगराज महेंद्र कुमार मिश्रा मीर हाजीभाई कासंभाई मोहन नागर नरेश चंद्र देव वर्मा निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला नूरुद्दीन अहमद ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथन पद्मा गुरमेट पोखिला लेकथेपी पुन्नियमूर्ति नटेसन आर. कृष्णन रघुपत सिंह रघुवीर तुकाराम खेड़कर राजस्थापति कलियप्पा गौंडर रामा रेड्डी ममिडी रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले एस. जी. सुशीलम्मा संग्युसांग एस. पोंगेनर शफी शौक श्रीरंग देवाबा लाड श्याम सुंदर सिमांचल पात्रो सुरेश हनगावडी तगा राम भील तेची गुबिन तिरुवारूर भक्तवत्सलम विश्व बंधु युमनाम जत्रा सिंह

क्यों दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार?

पद्म पुरस्कार, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के बड़े नागरिक सम्मान हैं. इनकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी. हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाती है. ये पुरस्कार अच्छे और खास काम के लिए दिए जाते हैं. कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक सेवा, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को यह सम्मान मिलता है.