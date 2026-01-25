  • Hindi
Padma Awards 2026: इस साल किन दिग्गजों के सिर सजेगा सम्मान का ताज? देखें पूरी लिस्ट

पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा हर साल 25 जनवरी को की जाती है. ये पुरस्कार असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं.

January 25, 2026
By Tanuja Joshi
Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को की जाती है. इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करना है. पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं. पद्म विभूषण (असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए), पद्म भूषण (उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए) और पद्म श्री (विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा के लिए).

