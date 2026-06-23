शिबू सोरेन और अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य आयोजन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए. जानिए शिबू सोरेन, अलका याग्निक, विजय अमृतराज समेत किन हस्तियों को कौन-सा सम्मान मिला?

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पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं. (Photo from IANS)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 बांटे.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिला.

गायिका अलका याग्निक और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी सम्मानित हुए.

पुरस्कार पाने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल रहे.

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति भवन में आज, मंगलवार (23 जून) को आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश और विदेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया. समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान दिया गया. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय में किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला?

किन-किन लोगों को मिला पद्म पुरस्कार?

शिबू सोरेन (मरणोपरांत) – जनसेवा और राजनीति में योगदान के लिए पद्म भूषण

विजय अमृतराज – खेल (टेनिस) क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण

अलका याग्निक – संगीत जगत में योगदान के लिए पद्म भूषण

पी. नारायणन – साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण

जस्टिस (रिटायर्ड) केटी थॉमस – जन-कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण

एसकेएम मैलानंदन, ममूटी, वेल्लापल्ली नटेसन और दत्तात्रेयुडु नोरी – विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित

65 हस्तियों को मिला देश का बड़ा नागरिक सम्मान

इस समारोह में 65 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए. इनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं. खास बात यह रही कि पुरस्कार पाने वालों में दो अमेरिकी, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक भी शामिल रहे. इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

पद्म पुरस्कार क्या होते हैं?

आपको बता दें पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं. इन्हें तीन श्रेणियों – पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में दिया जाता है. ये सम्मान कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, समाजसेवा, चिकित्सा और जन-कार्य समेत कई क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिए जाते हैं. हर साल इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है.