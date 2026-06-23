शिबू सोरेन और अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य आयोजन

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति भवन में आज, मंगलवार (23 जून) को आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश और विदेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया. समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मान दिया गया. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय में किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला?
इस समारोह में 65 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए. इनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं. खास बात यह रही कि पुरस्कार पाने वालों में दो अमेरिकी, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक भी शामिल रहे. इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
आपको बता दें पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं. इन्हें तीन श्रेणियों – पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में दिया जाता है. ये सम्मान कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, समाजसेवा, चिकित्सा और जन-कार्य समेत कई क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिए जाते हैं. हर साल इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें