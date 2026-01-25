  • Hindi
Padma Bhushan Award List: ये नाम बनेंगे देश की शान, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल, देखें पद्म भूषण की पूरी लिस्ट

Padma Bhushan Award List: केन्द्र सरकार ने पद्म अवार्डों की सूची जारी की है. पद्म भूषण विजेताओं की लिस्ट में प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, पूर्व राज्यसभा सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम शामिल है.

केन्द्र सरकार ने पद्म भूषण 2026 के विजेताओं की लिस्ट जारी की.

Padma Bhushan 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केन्द्र सरकार ने पद्म विजेताओं के नामों की घोषणा की है. देश का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड . वहीं, पद्म भूषण अवार्ड के लिए पीआर श्रीजेश के नाम की भी चर्चा है. पीआर श्रीजेश को लगातार दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं. भारत सरकार उन्हें इस बार पद्म भूषण से सम्मानित करने जा रही है.

इस बार पद्म भूषम विजेताओं की लिस्ट में सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, पूर्व राज्यसभा सदस्य भगत सिंह कोश्यारी का नाम शामिल है.

  • अलका याग्निक
  • भगत सिंह कोश्यारी
  • कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी
  • ममूटी
  • नोरी दत्तात्रेयुडू
  • पीयूष पांडे (मरणोपरांत)
  • एस के एम मैइलानंदन
  • शतावधानी आर गणेश
  • शिबू सोरेन (मरणोपरांत)
  • उदय कोटक
  • वी के मल्होत्रा ​​(मरणोपरांत)
  • वेल्लापल्ली नटेसन
  • विजय अमृतराज
  • ए ई मुथुनायगम
  • अनिल कुमार रस्तोगी
  • अंके गौड़ा एम
  • अर्मिदा फर्नांडीज
  • अरविंद वैद्य
  • अशोक खाड़े
  • अशोक कुमार सिंह
  • अशोक कुमार हलधर
  • बलदेव सिंह
  • भगवानदास रायकवार
  • भारत सिंह भारती
  • भिकल्या लड़क्या ढिंडा
  • बिश्व बंधु (मरणोपरांत)
  • बृज लाल भट
  • बुद्ध रश्मि मणि
  • बुधरी ताती
  • चंद्रमौली गड्डामनुगु
  • चरण हेम्ब्रम
  • चिरंजी लाल यादव
  • दीपिका रेड्डी
  • धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या
  • गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद
  • गफरुद्दीन मेवाती जोगी
  • गंबीर सिंह योनज़ोन
  • गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत)
  • गायत्री बालासुब्रमण्यम
  • रंजनी बालासुब्रमण्यम
  • गोपाल जी त्रिवेदी
  • गुडुरु वेंकट राव
  • एच वी हांडे
  • हैली वार
  • हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत)
  • हरिचरण सैकिया
  • हरमनप्रीत कौर भुल्लर
  • इंदरजीत सिंह सिद्धू
  • जनार्दन बापूराव बोथे
  • जोगेश देउरी
  • जुज़र वासी
  • ज्योतिष देबनाथ
  • के पजानिवेल
  • के रामासामी
  • के विजय कुमार
  • कबींद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत)
  • कैलाश चंद्र पंत
  • कलामंडलम विमला मेनन
  • केवल कृष्ण ठकराल
  • खेम राज सुंदरियाल
  • कोल्लाकल देवकी अम्मा जी
  • कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम
  • कुमार बोस
  • कुमारसामी थंगराज
  • लार्स-क्रिश्चियन कोच
  • लिउडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा
  • माधवन रंगनाथन
  • मगंती मुरली मोहन
  • महेंद्र कुमार मिश्रा
  • महेंद्र नाथ रॉय
  • ममीडाला जगदीश कुमार
  • मंगला कपूर
  • मीर हाजीभाई कसमभाई
  • मोहन नागर
  • नारायण व्यास
  • नरेश चंद्र देव वर्मा
  • नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
  • नूरुद्दीन अहमद
  • ओथुवार थिरुथानी स्वामीनाथन
  • पद्मा गुरमेत
  • पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी
  • पोखिला लेखथेपी
  • प्रभाकर बसवप्रभु कोरे
  • प्रतीक शर्मा
  • प्रवीण कुमार
  • प्रेम लाल गौतम
  • प्रोसेनजीत चटर्जी
  • पुन्नियामूर्ति नटेसन
  • आर कृष्णन (मरणोपरांत)
  • आर वी एस मणि
  • रबीलाल टुडू
  • रघुपत सिंह (मरणोपरांत)
  • रघुवीर तुकाराम खेडकर
  • राजस्थानपति कलिअप्पा गौंडर
  • राजेंद्र प्रसाद
  • रामा रेड्डी मामिडी (मरणोपरांत)
  • राममूर्ति श्रीधर
  • रामचंद्र गोडबोले
  • सुनीता गोडबोले
  • रतिलाल बोरिसागर
  • रोहित शर्मा
  • एस जी सुशीलम्मा
  • सांग्युसांग एस पोंगेनर
  • संत निरंजन दास
  • सरत कुमार पात्रा
  • सरोज मंडल
  • सतीश शाह (मरणोपरांत)
  • सत्यनारायण नुवाल
  • सविता पुनिया
  • शफी शौक
  • शशि शेखर वेम्पति
  • श्रीरंग देवबा लाड
  • शुभा वेंकटेश अयंगर
  • श्याम सुंदर
  • सिमांचल पात्रो
  • शिवशंकरी
  • सुरेश हनागावडी
  • स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज
  • टी टी जगन्नाथन (मरणोपरांत)
  • तगा राम भील
  • तरुण भट्टाचार्य
  • तेची गुबिन
  • थिरुवारूर बक्थावत्सलम
  • तृप्ति मुखर्जी
  • वीझिनाथन कामकोटि
  • वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री
  • व्लादिमीर मेस्तविरिशविली (मरणोपरांत)
  • युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत)

