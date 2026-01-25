  • Hindi
Padma Shri Award Full List: पद्म पुरस्कारों का ऐलान, जानिए इस साल किन किन नायकों को मिला सम्मान, यहां है पूरी लिस्ट

Padma Shri Award winner full list: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केन्द्र सरकार ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक पद्म श्री विजेताओं के नाम की घोषणा की है. आइये जानते हैं पद्म श्री 2026 विजेताओं के नाम...

केन्द्र सरकार 2026 के पद्म श्री विजेताओं के नाम की घोषणा की.

Padma Shri 2026: गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर केन्द्र सरकार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री विजेताओं की घोषणा करती है. इस साल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के 45 लोगों को दिए जाएंगे. सरकार नागरिक अवार्ड के जरिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित करती है. सरकार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन अवार्डी के नाम की लिस्ट जारी करती है. हालांकि, सरकार ने अधिकारिक रूप से इन नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर मुहर लगाएगी. तब तक के लिए आइये जानते हैं देश के उन नायकों के नाम जिन नाम पद्म श्री रेस में शामिल है….

पद्म श्री 2026 विजेताओं के नाम

रिपोर्ट की अनुसार, गुजरात के मीर हाजीभाई कसमभाई को कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के डॉ. श्याम सुंदर को मेडिसिन के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मोहन नागर को पर्यावरण संरक्षण में पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा. इस लिस्ट में कर्नाटक के अंके गौड़ा को शिक्षा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र की अर्मिंडा फर्नांडीस को मेडिसीन, मध्य प्रदेश के भगवानदास रायकर को खेल के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के भीकल्या लाडक्या ढिंडा को कला के क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर के ब्रिज लाल भट्ट को सोशल वर्क में, छत्तीसगढ़ की बुद्री थाटी को समाज सेवा के क्षेत्र में, ओडिसा के चरण हेम्ब्रम को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के चिंरजीव लाल यादव को कला के क्षेत्र में, गुजरात के धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या को कला के क्षेत्र में, हैदराबाद के कुमारस्वामी थंगराज को हेल्थ के क्षेत्र में पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के अंके गौड़ा और महाराष्ट्र की अर्मिडा फर्नांडिस को अनसंग हीरोज कैटेगरी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. अंके गौड़े को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है. इसके अलावे अनसंग हीरोज की केटेगरी में मध्य प्रदेश के भगवानदास रायकवार और जम्मू-कश्मीर के बृज लाल भट, छत्तीसगढ़ की बुद्री थाती और ओडिशा के चरण हेम्ब्रम उन को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

इनके अलावे इस साल उत्तर प्रदेश के चिरंजी लाल यादव और गुजरात के धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या को भी इस परस्कार से सम्मानित किया गया.

