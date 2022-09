Padma Shri awardee Kamala Pujari: ओडिशा के कटक जिले में पद्म श्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी (Padma Shri awardee Kamala Pujari) को कथित तौर पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें अस्पताल में डांस करने के लिए मजबूर किया. बताया जा रहा है कि कमला पुजारी बीमार हैं और वह अस्पताल में भर्ती थी. इसी दौरान एक महिला ने उन्हें ICU में डांस करने के लिए मजबूर किया. कमला पुजारी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी. इसके बावजूद ममता बेहरा नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे उनके साथ डांस करने के लिए मजबूर किया.उसने मुझे कैमरे के सामने धीम्सा नृत्य करने के लिए कहा.Also Read - ओडिशा, मध्य प्रदेश और जम्मू के इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई गावों का संपर्क टूटा, स्कूलों की छुट्टी घोषित

पद्म पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी को जबरन डांस करने के मामले का कोरापुट जिले की परजा जनजाति ने विरोध किया है. अपने समुदाय का अपमान करने और कमला पुजारी को नाचने के लिए मजबूर करने वाली महिला सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू के अंदर सोमवार को एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था.

#WATCH | Odisha: Ailing Padma Shri awardee Kamala Pujari allegedly forced to dance by a social worker in a hospital in Cuttack district

She was given Padma Shri in 2019 for organic farming

