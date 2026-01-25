By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Padma Vibhushan Awards List: इन 7 महान हस्तियों को मिलेगा साल 2026 का पद्म विभूषण पुरस्कार, जानिए क्यों दिया जाता है ये अवॉर्ड?
Padma Vibhushan Awards: सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म विभूषण पुरस्कार वाले हस्तियों की सूची को जारी कर दिया है, यहां देखिए पूरी लिस्ट.
Padma Vibhushan Awards 2026: सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वालों की औपचारिक सूची जारी कर दी है. पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण और लंबे समय तक योगदान दिया हो. इस साल कुल 7 महान हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. इनमें चिकित्सा, कला, संगीत, साहित्य, कानून और उद्योग जैसे क्षेत्रों से जुड़े नाम शामिल हैं. इनमें से कुछ को मरणोपरांत (Posthumous) सम्मान दिया जा रहा है.
क्या होता है पद्म विभूषण पुरस्कार?
पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत बड़ा और खास योगदान दिया हो. यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा और लोक सेवा जैसे कई क्षेत्रों में दिया जाता है. इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी. हर साल गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है. पद्म विभूषण का मतलब है “बहुत बड़ा सम्मान”. यह उन लोगों को मिलता है जिनका काम न सिर्फ उनके क्षेत्र में बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बनता है.
पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं की सूची
- दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी
- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जगदीश सिंह खेहर
- कुमुदिनी रजनीकांत लखिया
- लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम
- एम. टी. वासुदेवन नायर (मरणोपरांत)
- ओसामु सुजुकी (मरणोपरांत)
- शारदा सिन्हा (मरणोपरांत)
क्यों खास है यह सम्मान?
पद्म विभूषण सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि देश की ओर से दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है. यह उन लोगों की मेहनत, लगन और सेवा को पहचान देता है जिन्होंने बिना स्वार्थ के समाज के लिए काम किया. मरणोपरांत सम्मान पाने वाले लोगों ने भी अपने जीवन में ऐसा काम किया, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता.
