Pahalgam Attack Update: आतंकियों को कराची से मिले थे 2 मोबाइल, सेट कर रखी थी बैसरन घाटी की लोकेशन

NIA ने बताया कि आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले की प्लानिंग पहले से कर रखी थी. फोरेंसिक जांच के दौरान मोबाइल के नेविगेशन एप AlpineQuest में बैसरन की लोकेशन सेव मिली.

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पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था. (ANI)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते साल हुए आतंकी हमले की जांच में NIA ने अपनी चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं. जांच में पता चला है कि आतंकियों के पास से बरामद एक मोबाइल फोन पाकिस्तान में 2021 में आयात की गई एक खेप का हिस्सा था. ये फोन फाइनेंसिंग के जरिए खरीदा गया था. कराची के बैंक फैसल बैंक (Faysal Bank) के फाइनेंसिंग हुई थी. NIA ने 15 दिसंबर 2025 को पहलगाम अटैक केस में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके डिटेल हाल ही में सामने आई. पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चार्जशीट में बताया कि हमले में शामिल आतंकियों का 28 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था. इनके पास से दो मोबाइल RedMi 9T (ऑरेंज) और दूसरा RedMi Note 12 (ब्लैक) बरामद हुए थे.

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चीनी कंपनी की सप्लाई चेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचाए गए फोन

रिपोर्ट के मुताबिक, NIA को जांच के दौरान पता चला कि आतंकी हमले में इस्तेमाल मोबाइल 2021 और 2023 में चीन की कंपनी Xiaomi की सप्लाई चेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचाए गए थे. RedMi 9T कराची की कंपनी Tech Sirat Pvt Ltd ने इम्पोर्ट कराकर कराची डिलीवर कराया था.

मोबाइल के नेविगेशन ऐप में मिली बैसरन घाटी की लोकेशन

NIA ने बताया कि आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले की प्लानिंग पहले से कर रखी थी. फोरेंसिक जांच के दौरान मोबाइल के नेविगेशन ऐप AlpineQuest में बैसरन की लोकेशन सेव मिली. साथ ही बैसरन घाटी के कई स्क्रीनशॉट भी मिले हैं. ये स्क्रीनशॉट 15-16 अप्रैल को लिए गए थे. पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था.

डिलीवरी के 4 साल बाद एक्टिव हुए ये मोबाइल

NIA के मुताबिक, डिलीवरी के 4 साल बाद यानी साल 2025 में ये मोबाइल एक्टिव हुआ.. बाद में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पास मिला. अधिकारियों का मानना है कि इस फोन को शुरू से ही किसी खास मकसद के लिए अलग रखकर सुरक्षित रखा गया था. वहीं, दूसरे फोन Redmi Note 12 साथ भी यही पैटर्न सामने आया है. यह फोन भी इम्पोर्ट के बाद लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया था. इसे भी पहलगाम हमले से ठीक पहले एक्टिव किया गया था.

3 आतंकियों के पास से मिली थी शाओमी रेडमी की सीरीज

जांच अधिकारियों के मुताबिक, पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों फैज़ल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के पास से दो Xiaomi Redmi सीरीज़ के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे. ये तीनों आतंकी 28 जुलाई 2025 को जम्मू-कश्मीर के दाचीगाम जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे.

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कॉल या इंटरनेट कम्युनिकेशन का नहीं मिला रिकॉर्ड

हालांकि, मोबाइल फोन से किसी कॉल या इंटरनेट कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि आतंकी कथित तौर पर लंबी दूरी की रेडियो टेक्नीक का इस्तेमाल कर रहे थे. जांच एजेंसियां अब इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि ये फोन आतंकियों तक कैसे पहुंचे? हमले की साजिश को किस तरह अंजाम दिया गया?

भारत का ऑपरेशन सिंदूर

भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. भारत ने रात 1:05 बजे पाकिस्तान और PoK में एयर स्ट्राइक की थी. इस दौरान 24 मिसाइलें दागी गई थीं. इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इस ऑपरेशन में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 मेंबर समेत 4 सहयोगी मारे गए थे.

पहलगाम हमले के 3 गुनहगार भी हो गए ढेर

NIA के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाक आतंकी फैसल जट्‌ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान भाई और हमजा अफगानी को सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई, 2025 को ढेर कर दिया था.

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